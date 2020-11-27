Монако - Бенфика 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
27 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Бенфика, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Бенфика
Лиссабон, Португалия
|1
|вр
|Радослав Маецки
|12
|зщ
|Каю Энрике
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|5
|зщ
|Тило Керер
|2
|зщ
|Вандерсон
|7
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|пз
|Такуми Минамино
|15
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|36
|нп
|Брил Эмболо
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|6
|зщ
|Александр Бах
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|17
|пз
|Керем Актюркоглу
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Бруну Лаже
История личных встреч
|04.11.2014
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0
|22.10.2014
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 2
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|7 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Бенфика». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Спортинг
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Монако
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Брест
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Интер М
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Атлетико М
|5
|9
| 10
Плей-офф
|Милан
|5
|9
| 11
Плей-офф
|Аталанта
|4
|8
| 12
Плей-офф
|Манчестер Сити
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Ювентус
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Арсенал
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Байер
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Лилль
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Селтик
|4
|7
| 18
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 19
Плей-офф
|Бавария
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|4
|6
| 22
Плей-офф
|Фейеноорд
|4
|6
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|4
|6
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
|25
|ПСЖ
|4
|4
|26
|Штутгарт
|4
|4
|27
|Шахтёр
|4
|4
|28
|Спарта П
|5
|4
|29
|Жирона
|4
|3
|30
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|31
|Болонья
|4
|1
|32
|РБ Лейпциг
|4
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|34
|Янг Бойз
|4
|0
|35
|Црвена Звезда
|4
|0
|36
|Слован Бр
|5
|0