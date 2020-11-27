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Монако - Бенфика 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
27 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Монако
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Бенфика, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1ПольшаврРадослав Маецки
12БразилиязщКаю Энрике
17Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
5ГерманиязщТило Керер
2Бразилиязщ Вандерсон
7МароккопзЭлисс Бен-Сегир
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
18ЯпонияпзТакуми Минамино
15СенегалпзЛамин Камара
6ШвейцарияпзДенис Закария
36ШвейцариянпБрил Эмболо
1УкраинаврАнатолий Трубин
3ИспаниязщАльваро Фернандес
30АргентиназщНиколас Отаменди
4ПортугалиязщАнтониу Силва
6ДаниязщАлександр Бах
10ТурцияпзОркун Кёкчю
8НорвегияпзФредрик Эурснес
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
11АргентинапзАнхель Ди Мария
17ТурцияпзКерем Актюркоглу
14ГрециянпВангелис Павлидис
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
ПортугалияБруну Лаже
История личных встреч
04.11.2014Лига чемпионовГруппа C. 4-й турБенфика1 : 0Монако
22.10.2014Лига чемпионовГруппа C. 3-й турМонако0 : 0Бенфика
22.11.2024Франция — Лига 112-й турМонако3 : 2
09.11.2024Франция — Лига 111-й тур1 : 3Монако
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 1Монако
01.11.2024Франция — Лига 110-й турМонако0 : 1
27.10.2024Франция — Лига 19-й тур2 : 1Монако
23.11.2024Кубок Португалии1/16 финалаБенфика7 : 0
10.11.2024Португалия — Примейра11-й турБенфика4 : 1
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 0Бенфика
02.11.2024Португалия — Примейра10-й тур1 : 2Бенфика
27.10.2024Португалия — Примейра9-й турБенфика5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Бенфика». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Атлетико М59
10
Плей-офф
Милан59
11
Плей-офф
Аталанта48
12
Плей-офф
Манчестер Сити47
13
Плей-офф
Ювентус47
14
Плей-офф
Арсенал47
15
Плей-офф
Байер47
16
Плей-офф
Лилль47
17
Плей-офф
Селтик47
18
Плей-офф
Динамо З47
19
Плей-офф
Бавария46
20
Плей-офф
Реал Мадрид46
21
Плей-офф
Бенфика46
22
Плей-офф
Фейеноорд46
23
Плей-офф
Брюгге46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Штутгарт44
27 Шахтёр44
28 Спарта П54
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр50

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