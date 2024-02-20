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Иокогама Ф. Маринос - Пхохан Стилерс 27 Ноября прямая трансляция

27 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 5-й тур
Иокогама Ф. Маринос
Пхохан Стилерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иокогама Ф. Маринос - Пхохан Стилерс, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
Пхохан Стилерс
Пхохан, Южная Корея
История личных встреч
16.11.2024 Япония — Джей-лига 29-й тур 3 : 4Иокогама Ф. Маринос
09.11.2024 Япония — Джей-лига 36-й тур 1 : 2Иокогама Ф. Маринос
06.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 4-й тур Иокогама Ф. Маринос5 : 0
30.10.2024 Япония — Джей-лига 35-й тур Иокогама Ф. Маринос0 : 0
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур 2 : 2Иокогама Ф. Маринос
06.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 4-й тур Пхохан Стилерс4 : 2
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 3-й тур 1 : 0Пхохан Стилерс
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 2-й тур Пхохан Стилерс3 : 0
17.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Восток. 1-й тур 4 : 1Пхохан Стилерс
20.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Пхохан Стилерс1 : 1
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Ахли515
2
1/8 финала
Аль-Хиляль513
3
1/8 финала
Аль-Наср513
4
1/8 финала
Аль-Васл510
5
1/8 финала
Аль-Садд59
6
1/8 финала
Аль-Райян54
7
1/8 финала
Эстегляль54
8
1/8 финала
Аль-Гарафа54
9 Персеполис53
10 Пахтакор53
11 Аль-Шорта52
12 Аль-Айн51
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Виссел Кобе513
2
1/8 финала
Кванджу49
3
1/8 финала
Кавасаки Фронтале59
4
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос47
5
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим57
6
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа47
7
1/8 финала
Шаньдун Тайшань57
8
1/8 финала
Шанхай Порт57
9 Бурирам Юнайтед57
10 Пхохан Стилерс46
11 Сентрал Кост Маринерс51
12 Ульсан Хёндэ50

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