Иокогама Ф. Маринос - Пхохан Стилерс 27 Ноября прямая трансляция
27 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иокогама Ф. Маринос - Пхохан Стилерс, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Восток. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
Пхохан Стилерс
Пхохан, Южная Корея
История личных встреч
|16.11.2024
|Япония — Джей-лига
|29-й тур
|3 : 4
|09.11.2024
|Япония — Джей-лига
|36-й тур
|1 : 2
|06.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 4-й тур
|5 : 0
|30.10.2024
|Япония — Джей-лига
|35-й тур
|0 : 0
|22.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 3-й тур
|2 : 2
|06.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 4-й тур
|4 : 2
|22.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 3-й тур
|1 : 0
|01.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 2-й тур
|3 : 0
|17.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Восток. 1-й тур
|4 : 1
|20.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
Запад
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Ахли
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Аль-Хиляль
|5
|13
| 3
1/8 финала
|Аль-Наср
|5
|13
| 4
1/8 финала
|Аль-Васл
|5
|10
| 5
1/8 финала
|Аль-Садд
|5
|9
| 6
1/8 финала
|Аль-Райян
|5
|4
| 7
1/8 финала
|Эстегляль
|5
|4
| 8
1/8 финала
|Аль-Гарафа
|5
|4
|9
|Персеполис
|5
|3
|10
|Пахтакор
|5
|3
|11
|Аль-Шорта
|5
|2
|12
|Аль-Айн
|5
|1
Восток
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Виссел Кобе
|5
|13
| 2
1/8 финала
|Кванджу
|4
|9
| 3
1/8 финала
|Кавасаки Фронтале
|5
|9
| 4
1/8 финала
|Иокогама Ф. Маринос
|4
|7
| 5
1/8 финала
|Джохор Дарул Тазим
|5
|7
| 6
1/8 финала
|Шанхай Шэньхуа
|4
|7
| 7
1/8 финала
|Шаньдун Тайшань
|5
|7
| 8
1/8 финала
|Шанхай Порт
|5
|7
|9
|Бурирам Юнайтед
|5
|7
|10
|Пхохан Стилерс
|4
|6
|11
|Сентрал Кост Маринерс
|5
|1
|12
|Ульсан Хёндэ
|5
|0