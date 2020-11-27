Сочи - Динамо Мх 27 Ноября прямая трансляция
27 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Динамо Мх, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|22.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|5 : 2
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|08.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|02.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|26.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|22.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов: «Сочи» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Ростов
|0 : 1
|27.11
| Динамо М
Локомотив М
|1 : 2
|28.11
|Команда
|1
|2
| Рубин
ЦСКА
|0 : 0
|3 : 0
| Зенит
Ахмат
|3 : 0
|27.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Тюмень
Краснодар
|3 : 3 2 : 4
| Шинник
Акрон
|0 : 1
| Урал
Химки
|27.11
| Сочи
Динамо Мх
|27.11