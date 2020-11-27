03:11 ()
Свернуть список

Сочи - Динамо Мх 27 Ноября прямая трансляция

27 Ноября 2024 года в 18:15 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
СочиДинамо Мх

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Динамо Мх, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
ИспанияРоберт Морено Гонсалес
РоссияХасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
22.11.2024Россия — Мелбет Первая лига20-й турСочи5 : 2
17.11.2024Россия — Мелбет Первая лига19-й тур0 : 1Сочи
08.11.2024Россия — Мелбет Первая лига18-й тур1 : 1Сочи
08.11.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионов1 : 1Сочи
03.11.2024Россия — Мелбет Первая лига17-й турСочи3 : 2
24.11.2024МИР Российская Премьер-лига16-й тур0 : 0Динамо Мх
09.11.2024МИР Российская Премьер-лига15-й турДинамо Мх2 : 1
02.11.2024МИР Российская Премьер-лига14-й тур2 : 1Динамо Мх
26.10.2024МИР Российская Премьер-лига13-й турДинамо Мх1 : 1
22.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 6-й турДинамо Мх0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов: «Сочи» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Ростов
0 : 1 27.11
Динамо М
Локомотив М
1 : 2 28.11
Команда12
Рубин
ЦСКА
0 : 0 3 : 0
Зенит
Ахмат
3 : 0 27.11
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Тюмень
Краснодар
3 : 3 2 : 4
Шинник
Акрон
0 : 1
Урал
Химки
27.11
Сочи
Динамо Мх
27.11

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close