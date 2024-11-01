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Мидлсбро - Блэкберн Роверс 27 Ноября прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
27 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 17-й тур
Мидлсбро
Блэкберн Роверс

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Блэкберн Роверс, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Мидлсбро0 : 0Блэкберн Роверс
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Мидлсбро
29.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Мидлсбро
15.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Мидлсбро1 : 2Блэкберн Роверс
24.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Мидлсбро
28.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Мидлсбро1 : 1Блэкберн Роверс
24.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Мидлсбро0 : 1Блэкберн Роверс
03.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Мидлсбро
01.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Мидлсбро1 : 1Блэкберн Роверс
17.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Мидлсбро
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 2 : 6Мидлсбро
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Мидлсбро5 : 1
05.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 4Мидлсбро
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Мидлсбро0 : 3
27.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 3 : 3Мидлсбро
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 3Блэкберн Роверс
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
02.11.2024 Англия — Чемпионшип 13-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
23.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Блэкберн Роверс0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед1632
2
Повышение
Сандерленд1632
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1632
4
Плей-офф
Бёрнли1630
5
Плей-офф
Мидлсбро1627
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1626
7 Уотфорд1626
8 Миллуолл1624
9 Блэкберн Роверс1522
10 Бристоль Сити1622
11 Дерби Каунти1620
12 Сток Сити1620
13 Норвич Сити1619
14 Суонси Сити1619
15 Шеффилд Уэнсдей1619
16 Лутон Таун1618
17 Ковентри Сити1617
18 Оксфорд Юнайтед1617
19 Плимут Аргайл1617
20 Престон Норт Энд1616
21 Кардифф Сити1616
22
Зона вылета
Халл Сити1615
23
Зона вылета
Портсмут1512
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс1611

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