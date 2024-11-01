03:12 ()
Свернуть список

Телави - Самгурали 27 Ноября прямая трансляция

27 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 34-й тур
Телави
Самгурали

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Самгурали, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
22.09.2024Грузия — Высшая лига25-й турСамгурали2 : 2Телави
24.05.2024Грузия — Высшая лига16-й турТелави2 : 1Самгурали
07.04.2024Грузия — Высшая лига7-й турСамгурали2 : 1Телави
21.10.2023Грузия - Высшая лига30-й турТелави2 : 1Самгурали
12.08.2023Грузия - Высшая лига21-й турСамгурали0 : 1Телави
06.05.2023Грузия - Высшая лига12-й турТелави0 : 1Самгурали
08.03.2023Грузия - Высшая лига3-й турСамгурали1 : 0Телави
15.10.2022Грузия - Высшая лига30-й турСамгурали2 : 0Телави
13.08.2022Грузия - Высшая лига21-й турТелави1 : 1Самгурали
09.05.2022Грузия - Высшая лига12-й турСамгурали2 : 1Телави
22.11.2024Грузия — Высшая лига33-й тур2 : 0Телави
09.11.2024Грузия — Высшая лига32-й турТелави3 : 0
02.11.2024Грузия — Высшая лига31-й тур1 : 0Телави
28.10.2024Грузия — Высшая лига30-й турТелави1 : 0
19.10.2024Грузия — Высшая лига29-й тур5 : 1Телави
23.11.2024Грузия — Высшая лига33-й турСамгурали1 : 0
10.11.2024Грузия — Высшая лига32-й турСамгурали4 : 2
01.11.2024Грузия — Высшая лига31-й тур1 : 1Самгурали
27.10.2024Грузия — Высшая лига30-й турСамгурали3 : 3
20.10.2024Грузия — Высшая лига29-й тур2 : 1Самгурали
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3370
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3364
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3362
4 Динамо Бт3349
5 Самгурали3339
6 Динамо Тб3339
7 Гагра3335
8
Стыковая зона
Колхети-19133334
9
Стыковая зона
Телави3330
10
Зона вылета
Самтредиа3327

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close