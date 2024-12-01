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Гавр - Анже 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
01 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Гавр
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Анже, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Анже
Анже
30ФранцияврАртур Десма
22ГвианазщЙоанн Сальмье
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
32ФранциязщТимоте Пембеле
27Кот-д'ИвуарзщКристофер Опери
19ФранцияпзРассул Ндиайе
14РоссияпзДалер Кузяев
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
11СШАнпЭммануэль Сабби
28ГананпАндре Айю
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
2ГаитизщКарлан Аркюс
21ФранциязщЖордан Лефор
24ФранцияпзЭмманюэль Бьюмла
26ФранцияпзФлоран Анен
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
93АлжирпзХарис Белькебла
10АлжирпзХимад Абделли
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
18ГабоннпДжим Аллевина
7СенегалнпИбраима Ньяне
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
24.11.2024Франция — Лига 112-й тур0 : 2Гавр
10.11.2024Франция — Лига 111-й турГавр0 : 3
03.11.2024Франция — Лига 110-й турГавр1 : 0
25.10.2024Франция — Лига 19-й тур1 : 0Гавр
20.10.2024Франция — Лига 18-й турГавр0 : 4
24.11.2024Франция — Лига 112-й тур1 : 0Анже
09.11.2024Франция — Лига 111-й турАнже2 : 4
01.11.2024Франция — Лига 110-й тур0 : 1Анже
26.10.2024Франция — Лига 19-й турАнже4 : 2
20.10.2024Франция — Лига 18-й тур1 : 1Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1232
2
Лига чемпионов
Монако1226
3
Лига чемпионов
Марсель1223
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1222
5
Лига Европы
Ницца1220
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс1320
7 Лион1219
8 Осер1219
9 Реймс1318
10 Брест1316
11 Тулуза1215
12 Ренн1314
13 Страсбург1313
14 Сент-Этьен1313
15 Гавр1212
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Анже1210
18
Зона вылета
Монпелье127

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