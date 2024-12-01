Гавр - Анже 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
01 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Анже, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Анже
Анже
|30
|вр
|Артур Десма
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|11
|нп
|Эммануэль Сабби
|28
|нп
|Андре Айю
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|18
|нп
|Джим Аллевина
|7
|нп
|Ибраима Ньяне
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Александр Дюжо
История личных встреч
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 2
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 4
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 4
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|4 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|23
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Ницца
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|13
|20
|7
|Лион
|12
|19
|8
|Осер
|12
|19
|9
|Реймс
|13
|18
|10
|Брест
|13
|16
|11
|Тулуза
|12
|15
|12
|Ренн
|13
|14
|13
|Страсбург
|13
|13
|14
|Сент-Этьен
|13
|13
|15
|Гавр
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|12
|7