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Майнц - Хоффенхайм 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
01 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Майнц
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Хоффенхайм, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Хоффенхайм
Зинсхайм
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
16 Германия зщ Штефан Белл
31 Германия зщ Доминик Кор
19 Франция зщ Антони Каси
2 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Япония пз Каисю Сано
18 Германия пз Надим Амири
8 Германия пз Пауль Небель
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
29 Германия нп Жонатан Буркардт
1 Германия вр Оливер Бауман
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
35 Бразилия зщ Артур Шавес
34 Франция зщ Стэнли Нсоки
22 Австрия зщ Александер Прасс
16 Германия зщ Антон Стах
7 Германия пз Том Бишоф
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
23 Чехия нп Адам Гложек
29 Дания нп Якоб Бруун Ларсен
26 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
Главные тренеры
Дания Бо Хенриксен
США Пеллегрино Матараццо
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Майнц4 : 1Хоффенхайм
26.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Хоффенхайм1 : 1Майнц
04.03.2023 Германия - Бундеслига 23-й тур Майнц1 : 0Хоффенхайм
10.09.2022 Германия - Бундеслига 6-й тур Хоффенхайм4 : 1Майнц
05.02.2022 Германия - Бундеслига 21-й тур Майнц2 : 0Хоффенхайм
11.09.2021 Германия - Бундеслига 4-й тур Хоффенхайм0 : 2Майнц
21.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Хоффенхайм1 : 2Майнц
29.11.2020 Германия - Бундеслига 9-й тур Майнц1 : 1Хоффенхайм
30.05.2020 Германия - Бундеслига 29-й тур Майнц0 : 1Хоффенхайм
24.11.2019 Германия - Бундеслига 12-й тур Хоффенхайм1 : 5Майнц
24.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур 0 : 3Майнц
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Майнц3 : 1
03.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур 0 : 0Майнц
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Майнц0 : 4
25.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Майнц1 : 1
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 3 : 0Хоффенхайм
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Хоффенхайм4 : 3
10.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур 0 : 0Хоффенхайм
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Хоффенхайм2 : 2
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Хоффенхайм0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1230
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1123
3
Лига чемпионов
Байер1223
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1221
5
Лига Европы
Боруссия Д1220
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1220
7 Вольфсбург1218
8 Штутгарт1217
9 Боруссия М1217
10 Майнц1116
11 Унион1216
12 Вердер1216
13 Аугсбург1215
14 Хоффенхайм1112
15 Санкт-Паули1211
16
Стыковая зона
Хайденхайм1110
17
Зона вылета
Хольштайн125
18
Зона вылета
Бохум122

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