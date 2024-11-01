Майнц - Хоффенхайм 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
01 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Хоффенхайм, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Хоффенхайм
Зинсхайм
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|16
|зщ
|Штефан Белл
|31
|зщ
|Доминик Кор
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|1
|вр
|Оливер Бауман
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|35
|зщ
|Артур Шавес
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|22
|зщ
|Александер Прасс
|16
|зщ
|Антон Стах
|7
|пз
|Том Бишоф
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|23
|нп
|Адам Гложек
|29
|нп
|Якоб Бруун Ларсен
|26
|нп
|Харис Табакович
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Пеллегрино Матараццо
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|4 : 1
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|21.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|29.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|30.05.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|24.11.2019
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 5
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 4
|25.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|4 : 3
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|30
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|12
|20
|7
|Вольфсбург
|12
|18
|8
|Штутгарт
|12
|17
|9
|Боруссия М
|12
|17
|10
|Майнц
|11
|16
|11
|Унион
|12
|16
|12
|Вердер
|12
|16
|13
|Аугсбург
|12
|15
|14
|Хоффенхайм
|11
|12
|15
|Санкт-Паули
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|12
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|12
|2