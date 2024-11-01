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Хайденхайм - Айнтрахт Ф 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
01 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Хайденхайм
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Айнтрахт Ф, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 Германия вр Кевин Мюллер
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
33 США пз Леннард Мэлони
39 Германия пз Никлас Дорш
3 Германия пз Ян Шёппнер
10 Германия пз Пауль Ваннер
8 Бразилия пз Лео Шенца
14 Германия нп Максимилиан Бройниг
1 Германия вр Кевин Трапп
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
35 Бразилия зщ Тута
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
15 Тунис пз Эллиес Скири
16 Швеция пз Хуго Ларссон
27 Германия пз Марио Гётце
36 Германия нп Ансгар Кнауфф
11 Франция нп Уго Экитике
7 Египет нп Омар Мармуш
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Хайденхайм1 : 2Айнтрахт Ф
08.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Хайденхайм
20.12.2017 Кубок Германии 1/8 финала Хайденхайм1 : 2 ДВАйнтрахт Ф
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Хайденхайм0 : 2
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур 5 : 2Хайденхайм
10.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Хайденхайм1 : 3
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 0 : 2Хайденхайм
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур 1 : 0Хайденхайм
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 2Айнтрахт Ф
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
10.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур 2 : 3Айнтрахт Ф
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Ф7 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1230
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1123
3
Лига чемпионов
Байер1223
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1221
5
Лига Европы
Боруссия Д1220
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург1220
7 Вольфсбург1218
8 Штутгарт1217
9 Боруссия М1217
10 Майнц1116
11 Унион1216
12 Вердер1216
13 Аугсбург1215
14 Хоффенхайм1112
15 Санкт-Паули1211
16
Стыковая зона
Хайденхайм1110
17
Зона вылета
Хольштайн125
18
Зона вылета
Бохум122

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