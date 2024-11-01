Хайденхайм - Айнтрахт Ф 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
01 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Айнтрахт Ф, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|39
|пз
|Никлас Дорш
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|8
|пз
|Лео Шенца
|14
|нп
|Максимилиан Бройниг
|1
|вр
|Кевин Трапп
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|27
|пз
|Марио Гётце
|36
|нп
|Ансгар Кнауфф
|11
|нп
|Уго Экитике
|7
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|20.12.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|5 : 2
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|7 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|30
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|12
|20
|7
|Вольфсбург
|12
|18
|8
|Штутгарт
|12
|17
|9
|Боруссия М
|12
|17
|10
|Майнц
|11
|16
|11
|Унион
|12
|16
|12
|Вердер
|12
|16
|13
|Аугсбург
|12
|15
|14
|Хоффенхайм
|11
|12
|15
|Санкт-Паули
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|12
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|12
|2