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Брест - Нант 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
15 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Брест
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Нант, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Нант
Нант
40НидерландыврМарко Бизот
12Кот-д'ИвуарзщЛюк Зогбе
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
22МализщМассадио Айдара
6ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
45ФранцияпзМахди Камара
8ФранцияпзЮго Маньетти
14Гвинея-БисаупзМама Бальде
9МалипзКамори Думбия
26ФранцияпзМатиас Перейра Лаж
17СенегалнпАбдалла Сима
30ШвецияврПатрик Карльгрен
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
4ФранциязщНиколя Паллуа
44ФранциязщНатан Зезе
3ФранциязщНиколя Козза
5ИспанияпзПедро Чиривелья
6Бразилияпз Дуглас
8ФранцияпзЙоанн Лепенан
27НигерияпзМозес Саймон
39ФранциянпМаттис Аблин
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
04.05.2024Франция - Лига 132-й турБрест0 : 0Нант
17.12.2023Франция - Лига 116-й турНант0 : 2Брест
03.05.2023Франция - Лига 133-й турБрест2 : 0Нант
16.10.2022Франция - Лига 111-й турНант4 : 1Брест
10.04.2022Франция - Лига 131-й турБрест1 : 1Нант
28.01.2022Кубок Франции1/8 финалаНант2 : 0Брест
22.09.2021Франция - Лига 17-й турНант3 : 1Брест
02.05.2021Франция - Лига 135-й турБрест1 : 4Нант
18.10.2020Франция - Лига 17-й турНант3 : 1Брест
23.11.2019Франция - Лига 114-й турБрест1 : 1Нант
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБрест1 : 0
06.12.2024Франция — Лига 114-й тур3 : 1Брест
30.11.2024Франция — Лига 113-й турБрест3 : 1
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 0Брест
22.11.2024Франция — Лига 112-й тур3 : 2Брест
08.12.2024Франция — Лига 114-й турНант1 : 0
30.11.2024Франция — Лига 113-й тур1 : 1Нант
24.11.2024Франция — Лига 112-й турНант0 : 2
09.11.2024Франция — Лига 111-й тур3 : 2Нант
03.11.2024Франция — Лига 110-й турНант1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1434
2
Лига чемпионов
Марсель1530
3
Лига чемпионов
Монако1429
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1527
5
Лига Европы
Лион1425
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс1524
7 Ницца1423
8 Тулуза1521
9 Осер1521
10 Реймс1419
11 Брест1416
12 Ренн1414
13 Нант1414
14 Страсбург1414
15 Анже1413
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1513
17
Зона вылета
Гавр1412
18
Зона вылета
Монпелье148

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