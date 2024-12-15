Брест - Нант 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
15 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Нант, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Нант
Нант
|40
|вр
|Марко Бизот
|12
|зщ
|Люк Зогбе
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|22
|зщ
|Массадио Айдара
|6
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|45
|пз
|Махди Камара
|8
|пз
|Юго Маньетти
|14
|пз
|Мама Бальде
|9
|пз
|Камори Думбия
|26
|пз
|Матиас Перейра Лаж
|17
|нп
|Абдалла Сима
|30
|вр
|Патрик Карльгрен
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|44
|зщ
|Натан Зезе
|3
|зщ
|Николя Козза
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|28.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 4
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|23.11.2019
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 2
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 2
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|30
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|14
|29
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Лион
|14
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|15
|24
|7
|Ницца
|14
|23
|8
|Тулуза
|15
|21
|9
|Осер
|15
|21
|10
|Реймс
|14
|19
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Ренн
|14
|14
|13
|Нант
|14
|14
|14
|Страсбург
|14
|14
|15
|Анже
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|14
|8