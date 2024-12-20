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Верона - Милан 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
20 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Верона
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Милан, которое состоится 20 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Милан
Милан
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
27 Польша зщ Павел Давидович
42 Италия зщ Диего Коппола
87 Италия зщ Даниэле Гиларди
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
33 Словакия пз Ондрей Дуда
6 Франция пз Реда Белахьяне
8 Сербия пз Дарко Лазович
31 Словакия нп Томаш Суслов
11 Дания нп Каспер Тенгстедт
9 Швеция нп Амин Сарр
16 Франция вр Мик Меньян
22 Бразилия зщ Эмерсон Роял
46 Италия зщ Маттео Габбиа
28 Германия зщ Малик Тшау
20 Испания зщ Алехандро Хименес
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
21 Нигерия нп Саму Чуквезе
7 Испания нп Альваро Мората
10 Португалия нп Рафаэл Леау
90 Англия нп Тэмми Абрахам
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Верона1 : 3Милан
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Милан1 : 0Верона
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Милан3 : 1Верона
16.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Верона1 : 2Милан
08.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Верона1 : 3Милан
16.10.2021 Италия - Серия А 8-й тур Милан3 : 2Верона
07.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Верона0 : 2Милан
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Милан2 : 2Верона
02.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Милан1 : 1Верона
15.09.2019 Италия - Серия А 3-й тур Верона0 : 1Милан
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 2 : 3Верона
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Верона1 : 4
29.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур 1 : 0Верона
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Верона0 : 5
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 3 : 1Верона
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Милан0 : 0
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Милан2 : 1
06.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 2 : 1Милан
03.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Милан6 : 1
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур Милан3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1637
2
Лига чемпионов
Наполи1635
3
Лига чемпионов
Интер М1534
4
Лига чемпионов
Фиорентина1531
5
Лига Европы
Лацио1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1628
7 Болонья1525
8 Милан1523
9 Удинезе1620
10 Торино1619
11 Эмполи1619
12 Рома1616
13 Дженоа1616
14 Лечче1616
15 Комо1615
16 Верона1615
17 Парма1615
18
Зона вылета
Кальяри1614
19
Зона вылета
Монца1610
20
Зона вылета
Венеция1610

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