Верона - Милан 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
20 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Милан, которое состоится 20 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Милан
Милан
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|42
|зщ
|Диего Коппола
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|8
|пз
|Дарко Лазович
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
|9
|нп
|Амин Сарр
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|28
|зщ
|Малик Тшау
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|7
|нп
|Альваро Мората
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|90
|нп
|Тэмми Абрахам
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|3 : 1
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|1 : 2
|08.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 3
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 4
|29.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 5
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|6 : 1
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|34
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|16
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|16
|28
|7
|Болонья
|15
|25
|8
|Милан
|15
|23
|9
|Удинезе
|16
|20
|10
|Торино
|16
|19
|11
|Эмполи
|16
|19
|12
|Рома
|16
|16
|13
|Дженоа
|16
|16
|14
|Лечче
|16
|16
|15
|Комо
|16
|15
|16
|Верона
|16
|15
|17
|Парма
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|16
|14
| 19
Зона вылета
|Монца
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|16
|10