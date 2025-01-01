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Гронинген - Херенвен 25 Января прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
25 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Гронинген
Херенвен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Херенвен, которое состоится 25 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Херенвен
Херенвен
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
7 Кюрасао зщ Леандро Бакуна
5 Германия зщ Марко Ренте
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
10 Италия пз Лучано Валенте
18 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
20 Нидерланды пз Матс Сёнтьенс
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
25 Нидерланды нп Тейс Остинг
13 Нидерланды вр Микки ван дер Харт
15 Ирак зщ Хуссейн Али
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
17 Норвегия зщ Николай Хопланн
11 Германия зщ Матс Кёлерт
21 Нидерланды пз Espen van Ee
6 Германия пз Амара Конде
14 Нидерланды пз Levi Smans
10 Бельгия пз Ilias Sebaoui
30 Иран нп Алиреза Джаханбакш
20 Дания нп Jacob Trenskow
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Херенвен2 : 1Гронинген
19.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Гронинген0 : 2Херенвен
22.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Херенвен3 : 1Гронинген
10.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Херенвен3 : 1Гронинген
12.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гронинген1 : 1Херенвен
11.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Гронинген0 : 2Херенвен
21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Херенвен1 : 1Гронинген
27.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Херенвен1 : 1Гронинген
14.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Херенвен1 : 1Гронинген
11.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Гронинген2 : 0Херенвен
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 2 : 1Гронинген
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Гронинген0 : 0
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 3 : 1Гронинген
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 2 : 0Гронинген
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Гронинген0 : 0
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Херенвен0 : 2
16.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8. 1-й тур 3 : 2 ДВХеренвен
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 2 : 4Херенвен
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 3 : 0Херенвен
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 0 : 1Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1946
2
Лига чемпионов
Аякс1945
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1940
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1936
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1934
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1934
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1931
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1925
9 НАК Бреда1925
10 Херенвен1924
11 НЕК Неймеген1923
12 Виллем II1923
13 ПЕК Зволле1920
14 Хераклес1818
15 Гронинген1817
16
Стыковая зона
Спарта1914
17
Зона вылета
Алмере Сити1910
18
Зона вылета
Валвейк198

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