Гронинген - Херенвен 25 Января прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
25 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Херенвен, которое состоится 25 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
Херенвен
Херенвен
|1
|вр
|Этьен Вассен
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|2
|зщ
|Wouter Prins
|10
|пз
|Лучано Валенте
|18
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|20
|пз
|Матс Сёнтьенс
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|25
|нп
|Тейс Остинг
|13
|вр
|Микки ван дер Харт
|15
|зщ
|Хуссейн Али
|4
|зщ
|Сам Керстен
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|21
|пз
|Espen van Ee
|6
|пз
|Амара Конде
|14
|пз
|Levi Smans
|10
|пз
|Ilias Sebaoui
|30
|нп
|Алиреза Джаханбакш
|20
|нп
|Jacob Trenskow
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|19.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 2
|22.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 1
|10.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 1
|12.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 2
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 1
|27.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|14.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 1
|11.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 0
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 0
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|16.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8. 1-й тур
|3 : 2 ДВ
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 4
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|3 : 0
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|19
|40
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|19
|36
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|19
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|19
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|19
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|19
|25
|9
|НАК Бреда
|19
|25
|10
|Херенвен
|19
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|23
|12
|Виллем II
|19
|23
|13
|ПЕК Зволле
|19
|20
|14
|Хераклес
|18
|18
|15
|Гронинген
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|19
|14
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|19
|10
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|19
|8