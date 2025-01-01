Карлсруэ - Фортуна 25 Января прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
25 Января 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Фортуна, которое состоится 25 Января 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|17.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|01.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|30.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|23.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|03.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 2
|23.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|03.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|13.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|19.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 3
|19.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|21.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|13.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|4 : 2
|07.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|3 : 1
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 5
|17.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|20.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 5
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 0
|01.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Магдебург
|19
|32
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|19
|32
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|18
|31
|4
|Кёльн
|18
|31
|5
|Ганновер-96
|18
|30
|6
|Карлсруэ
|18
|29
|7
|Эльверсберг
|18
|28
|8
|Падерборн 07
|18
|28
|9
|Фортуна
|18
|27
|10
|Дармштадт 98
|18
|25
|11
|Нюрнберг
|18
|25
|12
|Герта
|18
|25
|13
|Шальке-04
|18
|21
|14
|Гройтер Фюрт
|19
|20
|15
|Пройссен Мюнстер
|18
|19
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|19
|15
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Ян
|18
|11