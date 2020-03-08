Сельта - Леганес 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 15:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
08 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Леганес, которое состоится 08 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Леганес
Леганес
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Фран Бельтран
|6
|пз
|Илаш Мориба
|28
|пз
|Фер Лопес
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|18
|нп
|Пабло Дуран
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|12
|зщ
|Валентин Розье
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|3
|зщ
|Хорхе Саэнс
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|17
|пз
|Иван Неу
|10
|нп
|Даниэль Раба
|19
|нп
|Диего Гарсия
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Борха Саэс Хименес
История личных встреч
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|22.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 0
|08.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|3 : 2
|27.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|14.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|14.04.2018
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|24.11.2017
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 0
|28.01.2017
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 2
|22.08.2016
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|21.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 2
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 3
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|54
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|26
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|26
|38
|7
|Мальорка
|26
|36
|8
|Райо Вальекано
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|34
|10
|Севилья
|26
|33
|11
|Осасуна
|26
|33
|12
|Сельта
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|32
|14
|Хетафе
|26
|30
|15
|Эспаньол
|25
|27
|16
|Леганес
|26
|27
|17
|Лас-Пальмас
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Алавес
|26
|23
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|26
|16