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Сельта - Леганес 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 15:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
08 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Сельта
Леганес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Леганес, которое состоится 08 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Леганес
Леганес
13ИспанияврВисенте Гуайта
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
5ИспаниязщСерхио Каррейра
3ИспаниязщОскар Мингеса
8ИспанияпзФран Бельтран
6ГвинеяпзИлаш Мориба
28ИспанияпзФер Лопес
7ИспаниянпБорха Иглесиас
18ИспаниянпПабло Дуран
13СербияврМарко Дмитрович
12ФранциязщВалентин Розье
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
22СербиязщМатия Настасич
3ИспаниязщХорхе Саэнс
20ИспаниязщХавьер Эрнандес
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
5ПерупзРенато Тапиа
17КамерунпзИван Неу
10ИспаниянпДаниэль Раба
19ИспаниянпДиего Гарсия
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ИспанияБорха Саэс Хименес
История личных встреч
27.10.2024Испания — Примера11-й турЛеганес3 : 0Сельта
22.02.2020Испания - Примера25-й турСельта1 : 0Леганес
08.12.2019Испания - Примера16-й турЛеганес3 : 2Сельта
27.04.2019Испания - Примера35-й турЛеганес0 : 0Сельта
14.12.2018Испания - Примера16-й турСельта0 : 0Леганес
14.04.2018Испания - Примера32-й турЛеганес1 : 0Сельта
24.11.2017Испания - Примера13-й турСельта1 : 0Леганес
28.01.2017Испания - Примера20-й турЛеганес0 : 2Сельта
22.08.2016Испания - Примера1-й турСельта0 : 1Леганес
01.03.2025Испания — Примера26-й тур2 : 2Сельта
21.02.2025Испания — Примера25-й турСельта1 : 0
15.02.2025Испания — Примера24-й тур1 : 1Сельта
08.02.2025Испания — Примера23-й турСельта3 : 2
02.02.2025Испания — Примера22-й тур2 : 1Сельта
02.03.2025Испания — Примера26-й турЛеганес1 : 0
23.02.2025Испания — Примера25-й тур3 : 0Леганес
15.02.2025Испания — Примера24-й турЛеганес3 : 3
09.02.2025Испания — Примера23-й тур2 : 0Леганес
05.02.2025Кубок Испании1/4 финалаЛеганес2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Атлетико М2656
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид2654
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2648
5
Лига Европы
Вильярреал2544
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2638
7 Мальорка2636
8 Райо Вальекано2636
9 Реал Сосьедад2634
10 Севилья2633
11 Осасуна2633
12 Сельта2633
13 Жирона2632
14 Хетафе2630
15 Эспаньол2527
16 Леганес2627
17 Лас-Пальмас2624
18
Зона вылета
Валенсия2624
19
Зона вылета
Алавес2623
20
Зона вылета
Вальядолид2616

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