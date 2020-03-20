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Япония - Бахрейн 20 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 20-03-2025 12:35
20 Марта 2025 года в 13:35 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 7-й тур
Япония
Бахрейн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Бахрейн, которое состоится 20 Марта 2025 года в 13:35 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Япония
Бахрейн
Главные тренеры
Япония Хадзимэ Мориясу
Хорватия Драган Талаич
История личных встреч
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 2-й тур Бахрейн0 : 5Япония
31.01.2024 Кубок Азии 1/8 финала Бахрейн1 : 3Япония
28.03.2009 ЧМ-2010 - Азия Группа 1. 6-й тур Япония1 : 0Бахрейн
06.09.2008 ЧМ-2010 - Азия Группа 1. 1-й тур Бахрейн2 : 3Япония
19.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 6-й тур 1 : 3Япония
15.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 5-й тур 0 : 4Япония
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 4-й тур Япония1 : 1
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 3-й тур 0 : 2Япония
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 2-й тур Бахрейн0 : 5Япония
04.01.2025 Кубок Персидского залива Финал 1 : 2Бахрейн
31.12.2024 Кубок Персидского залива 1/2 финала Бахрейн1 : 0
28.12.2024 Кубок Персидского залива Группа B. 3-й тур Бахрейн1 : 2
25.12.2024 Кубок Персидского залива Группа B. 2-й тур Бахрейн2 : 0
22.12.2024 Кубок Персидского залива Группа B. 1-й тур 2 : 3Бахрейн
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран616
2 Узбекистан613
3
Плей-офф
ОАЭ610
4
Плей-офф
Катар67
5 Киргизия63
6 КНДР62
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея614
2 Ирак611
3
Плей-офф
Иордания69
4
Плей-офф
Оман66
5 Кувейт64
6 Палестина63
Группа 3
КомандаИО
1 Япония616
2 Австралия67
3
Плей-офф
Индонезия66
4
Плей-офф
Саудовская Аравия66
5 Бахрейн66
6 Китай66

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