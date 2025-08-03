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Ганновер-96 - Кайзерслаутерн 03 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 03-08-2025 13:30
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
03 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ганновер-96
Кайзерслаутерн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Кайзерслаутерн, которое состоится 03 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Кайзерслаутерн0 : 0Ганновер-96
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Ганновер-963 : 1Кайзерслаутерн
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ганновер-961 : 1Кайзерслаутерн
06.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Кайзерслаутерн3 : 1Ганновер-96
28.01.2023 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Ганновер-961 : 3Кайзерслаутерн
15.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Кайзерслаутерн2 : 1Ганновер-96
30.01.2017 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Ганновер-961 : 0Кайзерслаутерн
05.08.2016 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Кайзерслаутерн0 : 4Ганновер-96
05.05.2012 Германия - Бундеслига 34-й тур Ганновер-962 : 1Кайзерслаутерн
18.12.2011 Германия - Бундеслига 17-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Ганновер-96
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 1Ганновер-96
11.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Ганновер-961 : 1
03.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 1 : 2Ганновер-96
27.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур Ганновер-961 : 0
20.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур 3 : 1Ганновер-96
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 4 : 0Кайзерслаутерн
11.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Кайзерслаутерн2 : 1
04.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 2 : 2Кайзерслаутерн
27.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур Кайзерслаутерн2 : 1
19.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур 2 : 0Кайзерслаутерн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Дармштадт 9813
2
Повышение
Карлсруэ13
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 0713
4 Шальке-0413
5 Эльверсберг13
6 Магдебург00
7 Фортуна00
8 Кайзерслаутерн00
9 Гройтер Фюрт00
10 Динамо Др00
11 Айнтрахт Б00
12 Ганновер-9600
13 Арминия00
14 Пройссен Мюнстер10
15 Хольштайн10
16
Стыковая зона
Герта10
17
Зона вылета
Нюрнберг10
18
Зона вылета
Бохум10

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