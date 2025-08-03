Ганновер-96 - Кайзерслаутерн 03 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 03-08-2025 13:30
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
03 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Кайзерслаутерн, которое состоится 03 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|16.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|28.01.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 3
|15.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|30.01.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|05.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|05.05.2012
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|18.12.2011
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|11.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|03.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|20.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|11.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|27.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|19.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Дармштадт 98
|1
|3
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|1
|3
|4
|Шальке-04
|1
|3
|5
|Эльверсберг
|1
|3
|6
|Магдебург
|0
|0
|7
|Фортуна
|0
|0
|8
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|9
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|10
|Динамо Др
|0
|0
|11
|Айнтрахт Б
|0
|0
|12
|Ганновер-96
|0
|0
|13
|Арминия
|0
|0
|14
|Пройссен Мюнстер
|1
|0
|15
|Хольштайн
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Герта
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Нюрнберг
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Бохум
|1
|0