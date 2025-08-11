00:30 ()
КАМАЗ - Факел 11 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 11-08-2025 19:00
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
11 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 4-й тур
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия);
КАМАЗ
Факел

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Факел, которое состоится 11 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 4-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
05.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Факел1 : 1КАМАЗ
11.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Факел1 : 0КАМАЗ
29.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур КАМАЗ2 : 1Факел
18.04.2016 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур КАМАЗ0 : 0Факел
04.10.2015 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Факел4 : 1КАМАЗ
21.05.2012 ФНЛ - Первый дивизион 48-й тур КАМАЗ2 : 0Факел
14.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур КАМАЗ3 : 1Факел
04.06.2011 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Факел1 : 0КАМАЗ
16.09.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 34-й тур КАМАЗ1 : 0Факел
28.05.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 14-й тур Факел0 : 0КАМАЗ
02.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур КАМАЗ2 : 1
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 2КАМАЗ
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 1 : 1КАМАЗ
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3КАМАЗ
28.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0КАМАЗ
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Факел1 : 0
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур Факел1 : 0
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Факел2 : 0
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Факел1 : 0
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Факел3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал412
2
Повышение
Факел39
3
Плей-офф за повышение
Челябинск49
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск48
5 КАМАЗ37
6 Ротор47
7 Чайка46
8 Нефтехимик46
9 Арсенал Т46
10 Спартак Кс34
11 Уфа44
12 Сокол43
13 Черноморец42
14 Родина42
15 Торпедо М31
16
Зона вылета
Волга Ул41
17
Зона вылета
Шинник41
18
Зона вылета
Енисей41

