КАМАЗ - Факел 11 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 11-08-2025 19:00
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
11 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 4-й тур
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Факел, которое состоится 11 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 4-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия).
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
|05.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|11.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 0
|29.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|2 : 1
|18.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|0 : 0
|04.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|4 : 1
|21.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|48-й тур
|2 : 0
|14.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|3 : 1
|04.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 0
|16.09.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|34-й тур
|1 : 0
|28.05.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|14-й тур
|0 : 0
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 2
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|28.06.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 0
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 0
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 0
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|4
|12
| 2
Повышение
|Факел
|3
|9
| 3
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|4
|9
| 4
Плей-офф за повышение
|СКА-Хабаровск
|4
|8
|5
|КАМАЗ
|3
|7
|6
|Ротор
|4
|7
|7
|Чайка
|4
|6
|8
|Нефтехимик
|4
|6
|9
|Арсенал Т
|4
|6
|10
|Спартак Кс
|3
|4
|11
|Уфа
|4
|4
|12
|Сокол
|4
|3
|13
|Черноморец
|4
|2
|14
|Родина
|4
|2
|15
|Торпедо М
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Волга Ул
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Шинник
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Енисей
|4
|1