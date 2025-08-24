Осасуна - Валенсия 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 17:00
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
24 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Валенсия, которое состоится 24 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Серхио Эррера
|19
|зщ
|Валентин Розье
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|3
|зщ
|Хуан Крус
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|16
|пз
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
|25
|вр
|Хулен Ахирресабала
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Хосе Копете
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Пепелу
|16
|пз
|Диего Лопес
|11
|нп
|Луис Риоха
|19
|нп
|Дани Раба
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Алессио Лиши
|Карлос Корберан
История личных встреч
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|3 : 3
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|15.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|11.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 0
|07.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 2
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 4
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|21.01.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|19.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 0
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 0
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|29.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|23.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бетис
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Атлетик Б
|1
|3
|7
|Эспаньол
|1
|3
|8
|Реал Мадрид
|1
|3
|9
|Алавес
|2
|3
|10
|Реал Сосьедад
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Сельта
|2
|1
|13
|Мальорка
|2
|1
|14
|Эльче
|1
|1
|15
|Севилья
|1
|0
|16
|Леванте
|1
|0
|17
|Атлетико М
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Осасуна
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Жирона
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|1
|0