Осасуна - Валенсия 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 17:00
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
24 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Осасуна
Валенсия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Валенсия, которое состоится 24 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Валенсия
Валенсия
1 Испания вр Серхио Эррера
19 Франция зщ Валентин Розье
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
24 Испания зщ Алехандро Катена
3 Испания зщ Хуан Крус
7 Испания пз Хон Монкайола
6 Испания пз Лукас Торро
14 Испания пз Рубен Гарсия
10 Испания пз Аймар Орос
16 Испания пз Мой Гомес
17 Хорватия нп Анте Будимир
25 Испания вр Хулен Ахирресабала
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
5 Испания зщ Сесар Таррега
3 Испания зщ Хосе Копете
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
8 Испания пз Хави Герра
18 Испания пз Пепелу
16 Испания пз Диего Лопес
11 Испания нп Луис Риоха
19 Испания нп Дани Раба
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Италия Алессио Лиши
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Осасуна3 : 3Валенсия
24.09.2024 Испания — Примера 7-й тур Валенсия0 : 0Осасуна
15.04.2024 Испания - Примера 31-й тур Осасуна0 : 1Валенсия
27.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Валенсия1 : 2Осасуна
11.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Валенсия1 : 0Осасуна
07.10.2022 Испания - Примера 8-й тур Осасуна1 : 2Валенсия
16.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Валенсия1 : 2Осасуна
12.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Осасуна1 : 4Валенсия
21.04.2021 Испания - Примера 31-й тур Осасуна3 : 1Валенсия
21.01.2021 Испания - Примера 19-й тур Валенсия1 : 1Осасуна
19.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 1 : 0Осасуна
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 1 : 1Осасуна
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Осасуна2 : 0
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Осасуна2 : 0
11.05.2025 Испания — Примера 35-й тур 1 : 1Осасуна
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Валенсия1 : 1
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Валенсия3 : 0
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Валенсия
29.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Валенсия
23.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 1 : 1Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бетис24
2
Лига чемпионов
Барселона13
3
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
4
Лига чемпионов
Хетафе13
5
Лига Европы
Вильярреал13
6
Лига конференций
Атлетик Б13
7 Эспаньол13
8 Реал Мадрид13
9 Алавес23
10 Реал Сосьедад11
11 Валенсия11
12 Сельта21
13 Мальорка21
14 Эльче11
15 Севилья10
16 Леванте10
17 Атлетико М10
18
Зона вылета
Осасуна10
19
Зона вылета
Жирона10
20
Зона вылета
Овьедо10

Отзывы и комментарии к матчу

