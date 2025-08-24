Утрехт - Эксельсиор 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 14:30
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
24 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Эксельсиор, которое состоится 24 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Эксельсиор
Роттердам
|25
|вр
|Майкл Браувер
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Майк ван дер Хорн
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|22
|пз
|Мигель Родригес
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|15
|нп
|Эдриан Блэйк
|11
|нп
|Ноа Огайо
|16
|вр
|Келвин Ратси
|17
|зщ
|Nolan Martens
|4
|зщ
|Каспер Видель
|5
|зщ
|Stan Hendrikx
|12
|зщ
|Артур Загре
|6
|пз
|Адам Карлен
|10
|пз
|Ноа Науйокс
|30
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|11
|пз
|Гьян де Регт
|21
|нп
|Zach Booth
|29
|нп
|Майк ван Дёйнен
Главные тренеры
|Рон Янс
История личных встреч
|27.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 2
|25.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 0
|02.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 1
|23.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 0
|30.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 3
|04.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 2
|19.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 1
|04.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 3
|06.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 1
|21.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 0
|07.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 2
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|5 : 0
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|17.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|2
|6
| 4
Лига Европы
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|3
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|2
|4
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|2
|4
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|2
|3
|9
|НАК Бреда
|2
|3
|10
|Гронинген
|2
|3
|11
|Волендам
|2
|2
|12
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|13
|Фортуна
|2
|1
|14
|Херенвен
|2
|1
|15
|Твенте
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|2
|0