23:42 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Свернуть список

Утрехт - Эксельсиор 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 14:30
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
24 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Утрехт
Эксельсиор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Эксельсиор, которое состоится 24 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Эксельсиор
Роттердам
25 Нидерланды вр Майкл Браувер
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
3 Нидерланды зщ Майк ван дер Хорн
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
21 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
22 Испания пз Мигель Родригес
7 Дания пз Виктор Йенсен
15 Англия нп Эдриан Блэйк
11 Нидерланды нп Ноа Огайо
16 Нидерланды вр Келвин Ратси
17 Бельгия зщ Nolan Martens
4 Швеция зщ Каспер Видель
5 Нидерланды зщ Stan Hendrikx
12 Франция зщ Артур Загре
6 Швеция пз Адам Карлен
10 Нидерланды пз Ноа Науйокс
30 Нидерланды пз Деренсили Санчес-Фернандес
11 Нидерланды пз Гьян де Регт
21 США нп Zach Booth
29 Нидерланды нп Майк ван Дёйнен
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
27.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Эксельсиор1 : 1Утрехт
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Утрехт2 : 2Эксельсиор
25.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Утрехт1 : 0Эксельсиор
02.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Эксельсиор0 : 1Утрехт
23.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Утрехт0 : 0Эксельсиор
30.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Эксельсиор3 : 3Утрехт
04.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Эксельсиор2 : 2Утрехт
19.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Утрехт3 : 1Эксельсиор
04.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Эксельсиор1 : 3Утрехт
06.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Утрехт2 : 1Эксельсиор
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 2Утрехт
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 1Утрехт
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Утрехт2 : 1
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Утрехт4 : 0
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 3Утрехт
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Эксельсиор1 : 2
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 5 : 0Эксельсиор
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала 5 : 4 ДВЭксельсиор
17.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 3Эксельсиор
29.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд Эксельсиор2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген26
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен26
3
Лига чемпионов
Фейеноорд26
4
Лига Европы
ПЕК Зволле26
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта36
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар24
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс24
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт23
9 НАК Бреда23
10 Гронинген23
11 Волендам22
12 Гоу Эхед Иглс32
13 Фортуна21
14 Херенвен21
15 Твенте20
16
Стыковая зона
Телстар20
17
Зона вылета
Эксельсиор20
18
Зона вылета
Хераклес20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close