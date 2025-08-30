Сандерленд - Брентфорд 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 16:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
30 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Брентфорд, которое состоится 30 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Брентфорд
Лондон
|22
|вр
|Робин Руфс
|32
|зщ
|Трай Хам
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|7
|нп
|Шемсдин Тальби
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
|24
|нп
|Симон Адингра
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Данго Уаттара
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шейд
|9
|нп
|Игор Тьяго
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Кит Эндрюс
История личных встреч
|17.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|0 : 2
|21.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|3 : 3
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 6
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|24.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Плей-офф. Финал
|1 : 2
|13.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|2
|4
|6
|Манчестер Сити
|2
|3
|7
|Сандерленд
|2
|3
|8
|Эвертон
|2
|3
|9
|Борнмут
|2
|3
|10
|Бёрнли
|2
|3
|11
|Брентфорд
|2
|3
|12
|Лидс Юнайтед
|2
|3
|13
|Фулхэм
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|2
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|16
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|1
|18
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|1
|19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0