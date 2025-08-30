Сандерленд - Брентфорд 30 Августа прямая трансляция

00:11 ()
Начало трансляции: 30-08-2025 16:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
30 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Сандерленд
Брентфорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Брентфорд, которое состоится 30 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

22НидерландыврРобин Руфс
32Северная ИрландиязщТрай Хам
20ФранциязщНорди Мукиэле
15ПарагвайзщОмар Альдерете
17МозамбикзщРейнилду Мандава
19СенегалпзХабиб Диарра
34ШвейцарияпзГранит Джака
27ДР КонгопзНоа Садики
7МарокконпШемсдин Тальби
12ИспаниянпЭлиэзер Майенда
24Кот-д'ИвуарнпСимон Адингра
1ИрландияврКивин Келлехер
22ИрландиязщНейтан Коллинз
4НидерландызщСепп ван ден Берг
33ИталияпзМикаель Кайоде
18УкраинапзЕгор Ярмолюк
6АнглияпзДжордан Хендерсон
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
19Буркина-ФасонпДанго Уаттара
24ДаниянпМиккель Дамсгор
7ГерманиянпКевин Шейд
9БразилиянпИгор Тьяго
ФранцияРежис Ле Брис
ИрландияКит Эндрюс
17.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турСандерленд0 : 2Брентфорд
21.10.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турБрентфорд3 : 3Сандерленд
26.08.2025Англия — Кубок лиги2-й раундСандерленд1 : 1 5 : 6
23.08.2025Англия — Премьер-лига2-й тур2 : 0Сандерленд
16.08.2025Англия — Премьер-лига1-й турСандерленд3 : 0
24.05.2025Англия — ЧемпионшипПлей-офф. Финал1 : 2Сандерленд
13.05.2025Англия — ЧемпионшипПлей-офф. 1/2 финала. 2-й матчСандерленд1 : 1 ДВ
26.08.2025Англия — Кубок лиги2-й раунд0 : 2Брентфорд
23.08.2025Англия — Премьер-лига2-й турБрентфорд1 : 0
17.08.2025Англия — Премьер-лига1-й тур3 : 1Брентфорд
25.05.2025Англия — Премьер-лига38-й тур1 : 1Брентфорд
18.05.2025Англия — Премьер-лига37-й турБрентфорд2 : 3
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал26
2
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур26
3
Лига чемпионов
Ливерпуль26
4
Лига чемпионов
Челси24
5
Лига Европы
Ноттингем Форест24
6 Манчестер Сити23
7 Сандерленд23
8 Эвертон23
9 Борнмут23
10 Бёрнли23
11 Брентфорд23
12 Лидс Юнайтед23
13 Фулхэм22
14 Кристал Пэлас22
15 Ньюкасл Юнайтед21
16 Манчестер Юнайтед21
17 Астон Вилла21
18 Брайтон энд Хоув Альбион21
19 Вулверхэмптон20
20 Вест Хэм Юнайтед20

