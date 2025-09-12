Севилья - Эльче 12 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-09-2025 21:00
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
12 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Эльче, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Эльче
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|32
|зщ
|Андрес Кастрин
|4
|зщ
|Кике Салас
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|16
|зщ
|Хуанлу Санчес
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|19
|пз
|Батиста Менди
|11
|нп
|Рубен Варгас
|17
|нп
|Альфонсо Гонсалес
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|6
|зщ
|Педро Бигас
|14
|пз
|Алейс Фебас
|8
|пз
|Марк Агуадо
|16
|пз
|Мартим Нету
|10
|нп
|Рафаэль Мир
|20
|нп
|Альваро Родригес
|11
|нп
|Херман Валера
Главные тренеры
|Матиас Хесус Алмейда
|Матиас Хесус Алмейда
|Эдер Сарабия
История личных встреч
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|3 : 0
|11.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|17.03.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|06.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|15.03.2015
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 0
|19.10.2014
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 2
|18.05.2014
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 1
|12.01.2014
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 2
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|3 : 2
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|18.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|01.06.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 4
|25.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Хетафе
|3
|6
|7
|Эльче
|3
|5
|8
|Бетис
|4
|5
|9
|Валенсия
|3
|4
|10
|Райо Вальекано
|3
|4
|11
|Алавес
|3
|4
|12
|Севилья
|3
|3
|13
|Осасуна
|3
|3
|14
|Сельта
|4
|3
|15
|Овьедо
|3
|3
|16
|Реал Сосьедад
|3
|2
|17
|Атлетико М
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Леванте
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|3
|0