Севилья - Эльче 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-09-2025 21:00
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
12 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Севилья
Эльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Эльче, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Эльче
Эльче
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
2 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
32 Испания зщ Андрес Кастрин
4 Испания зщ Кике Салас
3 Испания зщ Сесар Аспиликуэта
16 Испания зщ Хуанлу Санчес
18 Франция пз Люсьен Агуме
19 Франция пз Батиста Менди
11 Швейцария нп Рубен Варгас
17 Испания нп Альфонсо Гонсалес
7 Испания нп Исаак Ромеро
1 Аргентина вр Матиас Дитуро
15 Испания зщ Альваро Нуньес
23 Испания зщ Виктор Чуст
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
6 Испания зщ Педро Бигас
14 Испания пз Алейс Фебас
8 Испания пз Марк Агуадо
16 Португалия пз Мартим Нету
10 Испания нп Рафаэль Мир
20 Уругвай нп Альваро Родригес
11 Испания нп Херман Валера
Главные тренеры
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
Испания Эдер Сарабия
История личных встреч
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Эльче1 : 1Севилья
28.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Севилья3 : 0Эльче
11.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Севилья2 : 0Эльче
28.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Эльче1 : 1Севилья
17.03.2021 Испания - Примера 2-й тур Севилья2 : 0Эльче
06.03.2021 Испания - Примера 26-й тур Эльче2 : 1Севилья
15.03.2015 Испания - Примера 27-й тур Севилья3 : 0Эльче
19.10.2014 Испания - Примера 8-й тур Эльче0 : 2Севилья
18.05.2014 Испания - Примера 38-й тур Севилья3 : 1Эльче
12.01.2014 Испания - Примера 19-й тур Эльче1 : 1Севилья
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 0 : 2Севилья
25.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Севилья1 : 2
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 3 : 2Севилья
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Севилья
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Севилья
29.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Эльче2 : 0
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 1Эльче
18.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Эльче1 : 1
01.06.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 42-й тур 0 : 4Эльче
25.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 41-й тур Эльче2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид39
2
Лига чемпионов
Атлетик Б39
3
Лига чемпионов
Вильярреал37
4
Лига чемпионов
Барселона37
5
Лига Европы
Эспаньол37
6
Лига конференций
Хетафе36
7 Эльче35
8 Бетис45
9 Валенсия34
10 Райо Вальекано34
11 Алавес34
12 Севилья33
13 Осасуна33
14 Сельта43
15 Овьедо33
16 Реал Сосьедад32
17 Атлетико М32
18
Зона вылета
Мальорка31
19
Зона вылета
Леванте30
20
Зона вылета
Жирона30

