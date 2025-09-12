Ипсвич Таун - Шеффилд Юнайтед 12 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 12-09-2025 21:00
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
12 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Рубен Селльес
История личных встреч
|27.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 0
|22.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 1
|10.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|0 : 0
|06.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|14.10.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|2 : 2
|23.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|1 : 1
|12.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 5 : 4
|08.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|1 : 0
|13.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|09.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мидлсбро
|4
|12
| 2
Повышение
|Вест Бромвич Альбион
|4
|10
| 3
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|4
|9
| 4
Плей-офф за повышение
|Лестер Сити
|4
|9
| 5
Плей-офф за повышение
|Ковентри Сити
|4
|8
| 6
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|4
|8
|7
|Суонси Сити
|4
|7
|8
|Портсмут
|4
|7
|9
|Престон Норт Энд
|4
|7
|10
|Бирмингем Сити
|4
|7
|11
|Норвич Сити
|4
|6
|12
|Миллуолл
|4
|6
|13
|Саутгемптон
|4
|5
|14
|Уотфорд
|4
|5
|15
|Рексем
|4
|4
|16
|Чарльтон Атлетик
|4
|4
|17
|Халл Сити
|4
|4
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|4
|4
|19
|Блэкберн Роверс
|4
|3
|20
|Ипсвич Таун
|4
|3
|21
|Дерби Каунти
|4
|2
| 22
Зона вылета
|Оксфорд Юнайтед
|4
|1
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|4
|1
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|4
|0