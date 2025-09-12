00:23 ()
Ипсвич Таун - Шеффилд Юнайтед 12 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-09-2025 21:00
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
12 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 5-й тур
Ипсвич Таун
Шеффилд Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 12 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Испания Рубен Селльес
История личных встреч
27.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Ипсвич Таун
22.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Ипсвич Таун1 : 1Шеффилд Юнайтед
10.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Ипсвич Таун0 : 0Шеффилд Юнайтед
06.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Ипсвич Таун0 : 1Шеффилд Юнайтед
14.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Ипсвич Таун
30.08.2025 Англия — Чемпионшип 4-й тур Ипсвич Таун2 : 2
23.08.2025 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
17.08.2025 Англия — Чемпионшип 2-й тур Ипсвич Таун1 : 1
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 1 : 1 5 : 4Ипсвич Таун
08.08.2025 Англия — Чемпионшип 1-й тур 1 : 1Ипсвич Таун
30.08.2025 Англия — Чемпионшип 4-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
23.08.2025 Англия — Чемпионшип 3-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1
16.08.2025 Англия — Чемпионшип 2-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
13.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 2 : 1Шеффилд Юнайтед
09.08.2025 Англия — Чемпионшип 1-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Мидлсбро412
2
Повышение
Вест Бромвич Альбион410
3
Плей-офф за повышение
Сток Сити49
4
Плей-офф за повышение
Лестер Сити49
5
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити48
6
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити48
7 Суонси Сити47
8 Портсмут47
9 Престон Норт Энд47
10 Бирмингем Сити47
11 Норвич Сити46
12 Миллуолл46
13 Саутгемптон45
14 Уотфорд45
15 Рексем44
16 Чарльтон Атлетик44
17 Халл Сити44
18 Куинз Парк Рейнджерс44
19 Блэкберн Роверс43
20 Ипсвич Таун43
21 Дерби Каунти42
22
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед41
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей41
24
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед40

