05:43 ()
Свернуть список

Гомель - Витебск 15 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-09-2025 19:55
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
15 Сентября 2025 года в 20:55 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Гомель
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Витебск, которое состоится 15 Сентября 2025 года в 20:55 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Витебск
Витебск
История личных встреч
26.04.2025 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Витебск2 : 0Гомель
27.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Витебск0 : 1Гомель
26.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Гомель1 : 2Витебск
02.06.2024 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Гомель0 : 0Витебск
30.09.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Гомель1 : 0Витебск
13.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Витебск1 : 1Гомель
27.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Витебск1 : 0Гомель
07.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Гомель2 : 0Витебск
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Гомель4 : 1Витебск
30.04.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Витебск0 : 0Гомель
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Гомель1 : 1
22.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Гомель2 : 3
15.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 1Гомель
27.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 0 ДВГомель
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Гомель
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Витебск0 : 1
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 0Витебск
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 3 : 0Витебск
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Витебск1 : 2
01.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 5Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2152
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2141
3
Квалификация Лиги конференций
Ислочь2138
4 Торпедо-БелАЗ2037
5 Динамо Мн1936
6 Минск2134
7 Динамо-Брест2032
8 Неман1628
9 БАТЭ2126
10 Арсенал Дз2024
11 Витебск2021
12 Гомель1819
13 Нафтан2119
14
Стыковая зона
Сморгонь2014
15
Зона вылета
Слуцк2013
16
Зона вылета
Молодечно2110

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close