Сморгонь - Неман 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 15:00
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
28 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 23-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Неман, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
История личных встреч
|11.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|29.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|19.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|5 : 0
|07.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 2
|24.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|19.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|15.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
|10.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|3 : 2
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|22
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|21
|42
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|23
|41
|4
|Славия-Мозырь
|22
|41
|5
|Торпедо-БелАЗ
|22
|40
|6
|Ислочь
|22
|39
|7
|Минск
|23
|38
|8
|Неман
|19
|31
|9
|БАТЭ
|23
|27
|10
|Арсенал Дз
|22
|26
|11
|Гомель
|21
|26
|12
|Витебск
|23
|24
|13
|Нафтан
|23
|22
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|22
|17
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|22
|13
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|22
|10