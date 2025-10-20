02:41 ()
Торпедо М - Шинник 20 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-10-2025 18:30
20 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 15-й тур
Торпедо М
Шинник

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Шинник, которое состоится 20 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Беларусь Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Олег Георгиевич Кононов
Беларусь Артём Олегович Булойчик
История личных встреч
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур Торпедо М1 : 0Шинник
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Шинник1 : 1Торпедо М
20.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Торпедо М1 : 1Шинник
28.10.2023 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Шинник1 : 1Торпедо М
15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур Торпедо М0 : 1Шинник
26.08.2020 Кубок России 1/64 финала Торпедо М1 : 2Шинник
02.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Шинник1 : 0Торпедо М
05.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Торпедо М2 : 0Шинник
22.08.2018 Кубок России 1/32 финала Торпедо М2 : 0Шинник
17.02.2014 Кубок ФНЛ Группа B. 3-й тур Шинник1 : 2Торпедо М
16.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Торпедо М3 : 0
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 2Торпедо М
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Торпедо М1 : 4
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 0 : 1Торпедо М
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 3Торпедо М
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Шинник1 : 1 3 : 5
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Шинник0 : 1
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 3 : 1Шинник
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Шинник2 : 0
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 4Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1430
2
Повышение
Спартак Кс1529
3
Плей-офф за повышение
Родина1526
4
Плей-офф за повышение
Ротор1425
5 Урал1324
6 Челябинск1424
7 КАМАЗ1523
8 СКА-Хабаровск1520
9 Нефтехимик1418
10 Арсенал Т1517
11 Енисей1517
12 Шинник1417
13 Черноморец1415
14 Уфа1413
15 Волга Ул1412
16
Зона вылета
Чайка1411
17
Зона вылета
Сокол1511
18
Зона вылета
Торпедо М1410

