Торпедо М - Шинник 20 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-10-2025 18:30
20 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Шинник, которое состоится 20 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Олег Георгиевич Кононов
|Артём Олегович Булойчик
История личных встреч
|11.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|20.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|42-й тур
|0 : 1
|26.08.2020
|Кубок России
|1/64 финала
|1 : 2
|02.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 0
|05.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|2 : 0
|22.08.2018
|Кубок России
|1/32 финала
|2 : 0
|17.02.2014
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|16.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|1 : 4
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|0 : 1
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|14
|30
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|15
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|15
|26
| 4
Плей-офф за повышение
|Ротор
|14
|25
|5
|Урал
|13
|24
|6
|Челябинск
|14
|24
|7
|КАМАЗ
|15
|23
|8
|СКА-Хабаровск
|15
|20
|9
|Нефтехимик
|14
|18
|10
|Арсенал Т
|15
|17
|11
|Енисей
|15
|17
|12
|Шинник
|14
|17
|13
|Черноморец
|14
|15
|14
|Уфа
|14
|13
|15
|Волга Ул
|14
|12
| 16
Зона вылета
|Чайка
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Сокол
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Торпедо М
|14
|10