Унион - Хайденхайм 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 16:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
29 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Унион
Хайденхайм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Хайденхайм, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
4ПортугалиязщДиогу Лейте
15ГерманиязщТом Роте
28АвстрияпзКристофер Триммель
8ГерманияпзРани Хедира
6ГерманияпзАлёша Кемляйн
7ШотландиянпОливер Бёрк
10ГерманиянпИльяс Анса
23СербиянпАндрей Илич
41ГерманияврДиант Рамай
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
4ГерманиязщТим Зирслебен
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
3ГерманияпзЯн Шёппнер
30ГерманияпзНиклас Дорш
22ГерманияпзАрийон Ибрахимович
21ГерманияпзАдриан Бек
17АвстрияпзМатиас Хонсак
18ГерманиянпМарвин Пирингер
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
10.05.2025Германия — Бундеслига33-й турУнион0 : 3Хайденхайм
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турХайденхайм2 : 0Унион
24.02.2024Германия - Бундеслига23-й турУнион2 : 2Хайденхайм
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турХайденхайм1 : 0Унион
19.10.2022Кубок Германии1/16 финалаУнион2 : 0Хайденхайм
15.03.2019Германия - Вторая Бундеслига26-й турХайденхайм2 : 1Унион
07.10.2018Германия - Вторая Бундеслига9-й турУнион1 : 1Хайденхайм
21.04.2018Германия - Вторая Бундеслига31-й турУнион1 : 1Хайденхайм
18.11.2017Германия - Вторая Бундеслига14-й турХайденхайм4 : 3Унион
14.05.2017Германия - Вторая Бундеслига33-й турУнион0 : 1Хайденхайм
23.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур0 : 1Унион
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турУнион2 : 2
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турУнион0 : 0
29.10.2025Кубок Германии1/16 финалаУнион2 : 1 ДВ
24.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур1 : 0Унион
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турХайденхайм0 : 3
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур6 : 0Хайденхайм
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турХайденхайм1 : 1
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаХайденхайм0 : 1
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур3 : 1Хайденхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1131
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1226
3
Лига чемпионов
Байер1123
4
Лига чемпионов
Боруссия Д1122
5
Лига Европы
Штутгарт1122
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф1120
7 Хоффенхайм1120
8 Унион1115
9 Вердер1115
10 Кёльн1114
11 Боруссия М1213
12 Фрайбург1113
13 Аугсбург1110
14 Гамбург119
15 Вольфсбург118
16
Стыковая зона
Санкт-Паули117
17
Зона вылета
Майнц116
18
Зона вылета
Хайденхайм115

