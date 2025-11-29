Унион - Хайденхайм 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 16:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
29 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Хайденхайм, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|15
|зщ
|Том Роте
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|8
|пз
|Рани Хедира
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|7
|нп
|Оливер Бёрк
|10
|нп
|Ильяс Анса
|23
|нп
|Андрей Илич
|41
|вр
|Диант Рамай
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|30
|пз
|Никлас Дорш
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|21
|пз
|Адриан Бек
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|18
|нп
|Марвин Пирингер
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Франк Шмидт
История личных встреч
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|19.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 0
|15.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|07.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|21.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|18.11.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 3
|14.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|24.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|6 : 0
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|11
|20
|7
|Хоффенхайм
|11
|20
|8
|Унион
|11
|15
|9
|Вердер
|11
|15
|10
|Кёльн
|11
|14
|11
|Боруссия М
|12
|13
|12
|Фрайбург
|11
|13
|13
|Аугсбург
|11
|10
|14
|Гамбург
|11
|9
|15
|Вольфсбург
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|11
|7
| 17
Зона вылета
|Майнц
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|11
|5