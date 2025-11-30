Анже - Ланс 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 18:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
30 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ланс, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Ланс
|40
|вр
|Умар Пона
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|6
|пз
|Луи Мутон
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|11
|нп
|Сидики Шериф
|40
|вр
|Робен Риссер
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|6
|зщ
|Самсон Байду
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|2
|пз
|Рубен Агилар
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|28
|пз
|Адриен Томассон
|10
|нп
|Флорьян Товен
|22
|нп
|Уэсли Саид
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Пьер Саж
История личных встреч
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|18.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|3 : 0
|05.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 2
|26.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 4
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|30
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Ренн
|14
|24
| 5
Лига Европы
|Лилль
|13
|23
| 6
Лига конференций
|Монако
|14
|23
|7
|Страсбург
|13
|22
|8
|Лион
|13
|21
|9
|Ницца
|13
|17
|10
|Тулуза
|13
|16
|11
|Анже
|13
|16
|12
|Париж
|13
|14
|13
|Гавр
|13
|14
|14
|Брест
|13
|13
|15
|Нант
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|13
|8