Суббота 29 ноября
Воскресенье 30 ноября
Анже - Ланс 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 18:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
30 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Анже
Ланс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ланс, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Ланс
Ланс
40МаливрУмар Пона
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
4ФранциязщУсман Камара
21ФранциязщЖордан Лефор
3ГабонзщЖак Экомье
93АлжирпзХарис Белькебла
10АлжирпзХимад Абделли
14МароккопзЯссин Белькдим
6ФранцияпзЛуи Мутон
7МарокконпМохамед Амин Сбаи
11ФранциянпСидики Шериф
40ФранцияврРобен Риссер
25Буркина-ФасозщИсмаэло Ганью
6АвстриязщСамсон Байду
20ФранциязщМаланг Сарр
14ФранциязщМатьё Юдоль
2ФранцияпзРубен Агилар
8МалипзМамаду Сангаре
28ФранцияпзАдриен Томассон
10ФранциянпФлорьян Товен
22ФранциянпУэсли Саид
11ФранциянпОдсонн Эдуар
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
26.01.2025Франция — Лига 119-й турЛанс1 : 0Анже
18.08.2024Франция — Лига 11-й турАнже0 : 1Ланс
18.03.2023Франция - Лига 128-й турЛанс3 : 0Анже
05.11.2022Франция - Лига 114-й турАнже1 : 2Ланс
27.02.2022Франция - Лига 126-й турАнже1 : 2Ланс
26.11.2021Франция - Лига 115-й турЛанс2 : 2Анже
28.02.2021Франция - Лига 127-й турАнже2 : 2Ланс
29.11.2020Франция - Лига 112-й турЛанс1 : 3Анже
23.11.2025Франция — Лига 113-й тур0 : 1Анже
09.11.2025Франция — Лига 112-й турАнже2 : 0
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур1 : 0Анже
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур2 : 2Анже
26.10.2025Франция — Лига 19-й турАнже2 : 0
22.11.2025Франция — Лига 113-й турЛанс1 : 0
08.11.2025Франция — Лига 112-й тур1 : 4Ланс
02.11.2025Франция — Лига 111-й турЛанс3 : 0
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур2 : 0Ланс
25.10.2025Франция — Лига 19-й турЛанс2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1430
2
Лига чемпионов
Марсель1328
3
Лига чемпионов
Ланс1328
4
Лига чемпионов
Ренн1424
5
Лига Европы
Лилль1323
6
Лига конференций
Монако1423
7 Страсбург1322
8 Лион1321
9 Ницца1317
10 Тулуза1316
11 Анже1316
12 Париж1314
13 Гавр1314
14 Брест1313
15 Нант1311
16
Стыковая зона
Лорьян1311
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер138

