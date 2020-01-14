01:34 ()
Свернуть список

Сенегал - Египет 14 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 14-01-2026 19:00
Стадион: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко), вместимость: 65000
14 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/2 финала
Сенегал
Египет

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Египет, которое состоится 14 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сенегал
Египет
16 Сенегал вр Эдуард Менди
15 Сенегал зщ Крепен Диатта
3 Сенегал зщ Калиду Кулибали
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
25 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
7 Сенегал пз Хабиб Диарра
5 Сенегал пз Идрисса Гейе
26 Сенегал пз Пап Гейе
20 Сенегал пз Хабиб Диалло
10 Сенегал пз Садио Мане
13 Сенегал нп Илиман Ндиайе
23 Египет вр Мохамед Эль-Шенави
6 Египет зщ Яссер Ибрахим
4 Египет зщ Хоссам Абдельмагид
5 Египет зщ Рами Рабья
3 Египет зщ Мохамед Хани
13 Египет зщ Ахмед Абул-Фетух
19 Египет пз Марван Аттия
14 Египет пз Хамди Фати
8 Египет пз Эмам Ашур
10 Египет нп Мохамед Салах
22 Египет нп Омар Мармуш
Главные тренеры
Сенегал Пап Тьяв
Египет Хоссам Хассан
История личных встреч
29.03.2022 ЧМ-2022 - Африка Третий раунд. 2-й матч Сенегал1 : 0 3 : 1Египет
25.03.2022 ЧМ-2022 - Африка Третий раунд. 1-й матч Египет1 : 0Сенегал
06.02.2022 Кубок африканских наций Финал Сенегал0 : 0 4 : 2Египет
09.01.2026 Кубок африканских наций 1/4 финала 0 : 1Сенегал
03.01.2026 Кубок африканских наций 1/8 финала Сенегал3 : 1
30.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 3-й тур 0 : 3Сенегал
27.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 2-й тур Сенегал1 : 1
23.12.2025 Кубок африканских наций Группа D. 1-й тур Сенегал3 : 0
10.01.2026 Кубок африканских наций 1/4 финала Египет3 : 2
05.01.2026 Кубок африканских наций 1/8 финала Египет3 : 1 ДВ
29.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 3-й тур 0 : 0Египет
26.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 2-й тур Египет1 : 0
22.12.2025 Кубок африканских наций Группа B. 1-й тур Египет2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала Кубка африканских наций: Сенегал — Египет. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Сенегал
Судан
3 : 1
Мали
Тунис
1 : 1 3 : 2
Марокко
Танзания
1 : 0
ЮАР
Камерун
1 : 2
Египет
Бенин
3 : 1 ДВ
Нигерия
Мозамбик
4 : 0
Алжир
ДР Конго
1 : 0 ДВ
Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
3 : 0
1/4 финала
Мали
Сенегал
0 : 1
Камерун
Марокко
0 : 2
Алжир
Нигерия
0 : 2
Египет
Кот-д'Ивуар
3 : 2
1/2 финала
Сенегал
Египет
14.01
Нигерия
Марокко
14.01
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
17.01
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
18.01

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close