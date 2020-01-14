Сенегал - Египет 14 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 14-01-2026 19:00
Стадион: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко), вместимость: 65000
14 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Кубок африканских наций, 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Египет, которое состоится 14 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Стад Ибн-Батута (Tangier, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сенегал
Египет
|16
|вр
|Эдуард Менди
|15
|зщ
|Крепен Диатта
|3
|зщ
|Калиду Кулибали
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|25
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|7
|пз
|Хабиб Диарра
|5
|пз
|Идрисса Гейе
|26
|пз
|Пап Гейе
|20
|пз
|Хабиб Диалло
|10
|пз
|Садио Мане
|13
|нп
|Илиман Ндиайе
|23
|вр
|Мохамед Эль-Шенави
|6
|зщ
|Яссер Ибрахим
|4
|зщ
|Хоссам Абдельмагид
|5
|зщ
|Рами Рабья
|3
|зщ
|Мохамед Хани
|13
|зщ
|Ахмед Абул-Фетух
|19
|пз
|Марван Аттия
|14
|пз
|Хамди Фати
|8
|пз
|Эмам Ашур
|10
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Пап Тьяв
|Хоссам Хассан
История личных встреч
|29.03.2022
|ЧМ-2022 - Африка
|Третий раунд. 2-й матч
|1 : 0 3 : 1
|25.03.2022
|ЧМ-2022 - Африка
|Третий раунд. 1-й матч
|1 : 0
|06.02.2022
|Кубок африканских наций
|Финал
|0 : 0 4 : 2
|09.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|0 : 1
|03.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|3 : 1
|30.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 3-й тур
|0 : 3
|27.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1
|23.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа D. 1-й тур
|3 : 0
|10.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|3 : 2
|05.01.2026
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|3 : 1 ДВ
|29.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0
|26.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|22.12.2025
|Кубок африканских наций
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала Кубка африканских наций: Сенегал — Египет. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Сенегал
Судан
|3 : 1
| Мали
Тунис
|1 : 1 3 : 2
| Марокко
Танзания
|1 : 0
| ЮАР
Камерун
|1 : 2
| Египет
Бенин
|3 : 1 ДВ
| Нигерия
Мозамбик
|4 : 0
| Алжир
ДР Конго
|1 : 0 ДВ
| Кот-д'Ивуар
Буркина-Фасо
|3 : 0
1/4 финала
| Мали
Сенегал
|0 : 1
| Камерун
Марокко
|0 : 2
| Алжир
Нигерия
|0 : 2
| Египет
Кот-д'Ивуар
|3 : 2
1/2 финала
| Сенегал
Египет
|14.01
| Нигерия
Марокко
|14.01
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|17.01
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|18.01