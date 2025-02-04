«Милан» объявил о переходе Хименеса из «Фейеноорда»

Дата публикации: 04-02-2025

«Милан» под занавес зимнего трансферного окна приобрел у «Фейеноорда» нападающего Сантьяго Хименеса.



Как сообщает официальный сайт «россонери», 23-летний мексиканец подписал с итальянским топ-клубом соглашение, рассчитанное до июня 2029 года. Выступать за новую команду футболист будет под 7-м игровым номером.



По данным портала «Transfermarkt», переход Хименеса стоил «Милану» 32 миллиона евро.



В этом сезоне нападающий поучаствовал в 19 встречах во всех турнирах, отметившись 16 голами и 3 ассистами.



После 22 матчей Серии А подопечные Сержиу Консейсау располагаются на 8-й строчке в турнирной таблице (35 очков).