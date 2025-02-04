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«Милан» объявил о переходе Хименеса из «Фейеноорда»

Дата публикации: 04-02-2025

«Милан» под занавес зимнего трансферного окна приобрел у «Фейеноорда» нападающего Сантьяго Хименеса.

Как сообщает официальный сайт «россонери», 23-летний мексиканец подписал с итальянским топ-клубом соглашение, рассчитанное до июня 2029 года. Выступать за новую команду футболист будет под 7-м игровым номером.

По данным портала «Transfermarkt», переход Хименеса стоил «Милану» 32 миллиона евро.

В этом сезоне нападающий поучаствовал в 19 встречах во всех турнирах, отметившись 16 голами и 3 ассистами.

После 22 матчей Серии А подопечные Сержиу Консейсау располагаются на 8-й строчке в турнирной таблице (35 очков).

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