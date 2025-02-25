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В РФС заявили о планах привлечь иностранных судей на матчи в этом сезоне

Дата публикации: 25-02-2025 22:49

Павел Каманцев, занимающий должность председателя судейского комитета РФС, не исключил участия зарубежных судей на играх РПЛ текущего сезона.

«Есть надежда, что в финальной части сезона мы увидим иностранных судей на отдельных играх. Речь идет об арбитрах из Саудовской Аравии, с которой есть действующее соглашение. По Беларуси присутствует вопрос наличия судей, готовых обслуживать встречи. Есть контакты с Китаем, но здесь назвать какие-то сроки сложно», - публикует заявление Каманцева ресурс «Матч ТВ».

Для внедрения в систему работу судей на матчах необходимо согласовать с Минцифры. При их назначении в расчет будут приниматься турнирные расклады и значимость игры.

Договор РФС о сотрудничестве в сфере судейства с Беларусью и Саудовской Аравией действует с осени 2023 года.

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