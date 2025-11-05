Андрей Шевченко о новой форме: «Это возможность продемонстрировать что значит быть украинцем»

Дата публикации: 05-11-2025 19:44

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился своими мыслями о значении презентации новой домашней формы сборной Украины.

«Каждый предстоящий матч – это уникальная возможность продемонстрировать всему миру, кто мы такие и что значит быть украинцем. Новая форма создана с глубоким уважением к многовековой истории нашей страны, к тысячелетнему пути украинского народа в поисках своего места на глобальной карте. Этот традиционный орнамент символизирует не только культурное наследие, но и напоминает о том, что украинцы уже более века продолжают отстаивать свое право на независимость и собственное государство».

«Особую благодарность выражаем компании adidas за плодотворное партнерство, которое позволяет нашим футболистам чувствовать максимальный комфорт и уверенность как на поле, так и за его пределами», – отметил Шевченко.

Также сообщается, что новая экипировка дебютирует уже в ближайших матчах отборочного тура к Чемпионату мира 2026 года, где команда будет представлять Украину в обновленном образе.