21:25 ()
Свернуть список

Андрей Шевченко о новой форме: «Это возможность продемонстрировать что значит быть украинцем»

Дата публикации: 05-11-2025 19:44

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился своими мыслями о значении презентации новой домашней формы сборной Украины.

«Каждый предстоящий матч – это уникальная возможность продемонстрировать всему миру, кто мы такие и что значит быть украинцем. Новая форма создана с глубоким уважением к многовековой истории нашей страны, к тысячелетнему пути украинского народа в поисках своего места на глобальной карте. Этот традиционный орнамент символизирует не только культурное наследие, но и напоминает о том, что украинцы уже более века продолжают отстаивать свое право на независимость и собственное государство».

«Особую благодарность выражаем компании adidas за плодотворное партнерство, которое позволяет нашим футболистам чувствовать максимальный комфорт и уверенность как на поле, так и за его пределами», – отметил Шевченко.

Также сообщается, что новая экипировка дебютирует уже в ближайших матчах отборочного тура к Чемпионату мира 2026 года, где команда будет представлять Украину в обновленном образе.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close