Анчелотти мечтает о чемпионстве с Бразилией и финале против Италии

Дата публикации: 05-11-2025 19:46

Карло Анчелотти, возглавляющий сборную Бразилии, открыто заявил о своем стремлении завоевать титул чемпиона мира со своей новой командой. В недавней беседе с журналистами программы «Dribbling» на итальянском телеканале Rai Due именитый тренер поделился амбициозными планами относительно будущего «Селесао».

Итальянский специалист не скрывает, что давление на команду растет с каждым годом. Бразилия не поднимала над головой кубок мира уже 24 года, что является непривычно долгим периодом для пятикратных чемпионов мира.

«Наша главная цель – принести Бразилии шестой чемпионский титул. Мы осознаем огромные ожидания болельщиков, но это только усиливает наш энтузиазм. Длительное отсутствие побед сказывается на настроении нации, и мы стремимся прервать эту серию как можно скорее, не допустив увеличения этого срока до 28 лет. Мы открыто говорим о своем желании победить», – отметил Анчелотти в интервью.

Интересно, что тренер выразил особое пожелание относительно потенциального финала мирового первенства. По его словам, идеальным сценарием для него лично стала бы встреча в решающем матче между Бразилией и его родной Италией. Такой поворот событий создал бы для Анчелотти уникальную эмоциональную ситуацию.

Однако реализация этой мечты зависит от множества факторов. Если сборная Бразилии уже гарантировала себе участие в чемпионате мира, то Италия еще должна пройти отборочный турнир. Скорее всего, «Скуадра Адзурра» будет вынуждена пробиваться через стадию плей-офф квалификации.

Напомним, что следующий чемпионат мира по футболу состоится летом на территории США, Канады и Мексики. Турнир пройдет в июне-июле и станет первым мундиалем, который примут сразу три страны.