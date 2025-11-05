В Милан прилетели более трех тысяч болельщиков «Кайрата»

Дата публикации: 05-11-2025 19:49

В ночь с 5 на 6 ноября на легендарной арене «Сан-Сиро» в Милане пройдет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный «Интер» примет алматинский «Кайрат».

Для казахстанской команды это, безусловно, одно из самых ярких событий в новейшей истории клуба — поединок против финалиста прошлогоднего розыгрыша турнира и одного из самых титулованных клубов Европы.

Ожидается, что «Кайрат» получит внушительную поддержку на трибунах — в Милан прилетели более трех тысяч болельщиков, фанаты из Казахстана, Германии, Чехии и других стран Европы. Многие специально взяли выходные, чтобы своими глазами увидеть, как их команда сразится с грандами континентального футбола.

После трех туров алматинцы занимают последнее место в группе, имея в активе одно очко. Команда сумела добиться нулевой ничьей с кипрским «Пафосом», но ранее уступила лиссабонскому «Спортингу» (1:4) и мадридскому «Реалу» (0:5). Несмотря на неудачный старт, подопечные Игоря Кривушенко не теряют оптимизма — противостояние с «Интером» они рассматривают как шанс проявить себя и доказать, что способны достойно выглядеть даже на фоне топ-клубов.

Начало матча — в 01:00 по времени Астаны. Болельщиков ждет сложная, но интригующая ночь, в которой «Кайрат» попробует сотворить маленькое чудо на одном из самых известных стадионов мира.