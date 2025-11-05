Диас связался с Хакими после того, как причинил ему травму

Дата публикации: 05-11-2025 19:51

Вингер мюнхенской «Баварии» Луис Диас поздравил команду с важной победой в Лиге чемпионов против парижского «ПСЖ» со счётом 2:1. Помимо радости от успешного результата, колумбиец выразил обеспокоенность здоровьем защитника соперников Ашрафа Хакими, которому он, к сожалению, причинил травму во время напряжённого матча.

В добавленное время первого тайма Луис сделал жесткий подкат в борьбе за мяч именно против Хакими. В результате этого эпизода марокканский футболист почувствовал резкую боль в ноге и не смог продолжить игру, покинув поле с помощью врачей команды.

«Этот вечер стал настоящим праздником футбола, наполненным эмоциями и неожиданностями. За 90 минут может произойти всё — как приятное и радостное, так и огорчающее. Мне стало очень грустно, что не смог доиграть встречу до конца, но я горд тем, что наши ребята показали невероятный настрой и силу духа, чтобы одержать победу. Также хочу отдельно пожелать Ашрафу Хакими поскорее поправиться и скорее вернуться на поле, где его ждут и фанаты, и товарищи по команде».

Таким образом, несмотря на радость от победы и важные три очка в турнире, Луис Диас проявил уважение и заботу о здоровье соперника, подчеркнув, что спорт — это не только конкуренция, но и взаимная поддержка.