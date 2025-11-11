«Барселона» прокомментировала визит Месси на реконструированный «Камп Ноу»

Дата публикации: 11-11-2025 00:10

Официальная пресс-служба футбольного клуба «Барселона» на своих страницах в социальных сетях с особым теплом прокомментировала визит легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси на обновлённый стадион «Камп Ноу». Сейчас Месси выступает за американский клуб «Интер Майами», однако его возвращение в родные пенаты, пусть и в качестве гостя, стало настоящим событием для болельщиков каталонского гранда.

«Ты всегда желанный гость у себя дома, Лео», — написано в посвящённой ему публикации. Этот пост был украшен эмодзи в виде сердца синих и гранатовых цветов — символов клуба, с которыми навсегда ассоциируется имя Месси.

Лионель Месси провёл в «Барселоне» практически всю свою профессиональную карьеру, с 2003 по 2021 год. За это время он подарил болельщикам множество ярких эмоций и помог команде завоевать впечатляющее количество трофеев. В составе каталонцев аргентинец 10 раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны, восемь раз поднимал над головой Суперкубок Испании. Также на его счету четыре Кубка Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три титула Клубного чемпиона мира.

После ухода из испанского клуба в 2021 году, Месси два сезона защищал цвета французского «Пари Сен-Жермен» и продолжал пополнять свою внушительную коллекцию личных и командных наград. Одним из важнейших достижений в его карьере стала победа с национальной сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Эта долгожданная победа стала настоящей вишенкой на торте его футбольной биографии и долгим поводом для гордости как для Месси, так и для всех его поклонников по всему миру.