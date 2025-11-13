17:11 ()
Лионель Месси определился между тренерской карьерой и покупкой футбольного клуба

13-11-2025

Легендарный аргентинский нападающий и капитан клуба «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о том, какую роль предпочёл бы занять после завершения своей блестящей футбольной карьеры. В интервью после одной из недавних тренировок журналист задал ему вопрос: видит ли он себя в будущем главным тренером какой-либо команды или, возможно, хотел бы стать владельцем футбольного клуба.

«Если бы мне пришлось выбирать между тем, чтобы стать владельцем клуба или занять должность главного тренера, я бы всё-таки выбрал роль владельца клуба,» — приводит слова знаменитого аргентинца известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своей публикации в социальной сети X.

По словам Месси, быть владельцем клуба — это захватывающий и ещё неизведанный опыт, который даёт больше свободы для принятия стратегических решений. Тренерская работа привлекает его меньше, поскольку после стольких лет на поле он хотел бы остаться в футболе, но не участвовать в ежедневной рутине тренировочного процесса. Спортсмен отметил, что с позиции владельца можно влиять на развитие клуба, помогать молодёжи и воплощать новые идеи, которые способствуют прогрессу всего футбола.

Напомним, Лионель Месси по праву считается одним из величайших футболистов современности. В 2022 году, в составе национальной сборной Аргентины, Месси стал чемпионом мира, внеся огромный вклад в успех своей страны. Всю свою клубную карьеру он посвятил выступлениям за такие гранды мирового футбола, как «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Интер Майами». На его счету рекордные восемь «Золотых мячей», которые он получил в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах. Каждый из этих трофеев отражает уникальный стиль игры и неугасимое желание побеждать.

Безусловно, вне зависимости от своего будущего выбора после окончания игровой карьеры, Лионель Месси останется важной фигурой в мировом футболе и его вклад в развитие спорта будет ещё долго ощущаться болельщиками по всему миру. Теперь поклонники с нетерпением ждут, каким образом он будет реализовывать свои амбиции вне футбольного поля, ведь индустрии не хватает подобных харизматичных лидеров.

