«Зенит» победил «Пари НН» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Дата публикации: 23-11-2025 17:34

В рамках 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги прошёл интересный матч между командами «Пари НН» и «Зенит». Встреча состоялась на домашнем стадионе нижегородцев - «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Обслуживал игру главный арбитр Инал Танашев. Итоговый счёт встречи - уверенная победа гостей со счётом 2:0, благодаря чему петербургский «Зенит» смог выйти в лидеры российского чемпионата.

Исход поединка был решён во втором тайме. На старте второй половины встречи нападающий «Зенита» Максим Глушенков точным ударом вывел свою команду вперёд. Его гол ознаменовал начало штурма на ворота «Пари НН». Спустя двадцать минут, на 69-й минуте, полузащитник Вендел забил второй гол, укрепив преимущество сине-бело-голубых. Оборона хозяев так и не смогла сдержать атакующие порывы гостей, что в итоге предопределило результат встречи.

На данный момент по итогам шестнадцати проведённых встреч «Пари НН» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе всего восемь очков. В то время как «Зенит» после этой победы набрал 33 очка и возглавил чемпионскую гонку. Однако ситуация на верхушке таблицы остаётся напряжённой: сегодня, 23 ноября, «Краснодар» (также 33 очка) предстоит сыграть с «Локомотивом», который располагается на третьей строчке с 30 баллами, и от результата этого матча будет зависеть, удержит ли «Зенит» первое место после тура.

Стоит напомнить, что в прошлом туре «Пари НН» сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0), а «Зенит» не смог одолеть «Крылья Советов» из Самары, поделив с соперниками очки (1:1). Таким образом, для команды Сергея Семака прошедшая победа стала важным шагом в борьбе за чемпионский титул, а для «Пари НН» ситуация в зоне вылета становится всё более тревожной. Впереди у обеих команд непростые матчи, которые могут изменить положение в таблице.