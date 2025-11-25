Бенфика впервые выиграла в Лиге чемпионов сезона 2025/26

Дата публикации: 25-11-2025 23:31

Во вторник, 25 ноября 2025 года, состоялся 5-й тур основного этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором амстердамский «Аякс» встретился с лиссабонской «Бенфикой».

Матч прошёл на знаменитом стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме, Нидерланды. Встреча закончилась уверенной победой гостей из Португалии со счётом 2:0.

В составе «Бенфики» полноправным игроком стартового состава был украинский полузащитник Георгий Судаков. Он провёл на поле 81 минуту и стал важным участником первого гола своей команды, создав ключевой момент. Также стоит отметить игру украинского вратаря Анатолия Трубина, который отыграл весь матч «в сухую», не позволив соперникам нанести ни одного результативного удара.

Перед этим поединком обе команды шли в группе, не набрав ни одного очка в своих предыдущих встречах текущего сезона Лиги чемпионов, что делало матч особенно важным для обеих сторон в борьбе за выход из группы.

Победа «Бенфики» значительно улучшила их шансы на продвижение в плей-офф, тогда как «Аякс» теперь оказался под давлением, стараясь реабилитироваться в следующих турах.

Таким образом, игра получилась напряжённой и насыщенной, где ключевую роль сыграла борьба украинских игроков, внесших существенный вклад в успех лиссабонского клуба.



