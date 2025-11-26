Моуринью: даже если бы у «Аякса» на поле было 150 человек, они всё равно не смогли бы забить

Дата публикации: 26-11-2025 11:00

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после важной победы над «Аяксом» со счетом 2:0 в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Когда удается отличиться уже на первых минутах встречи, это всегда придает команде дополнительную уверенность и эмоциональный заряд, - отметил Моуринью. - Ранний гол не только способствует нашему преимуществу в счете, но и усиливает моральное превосходство над соперником. С турнирной точки зрения сегодняшняя победа стала для нас словно глотком свежего воздуха. В случае ничейного результата нас ожидала бы более сложная борьба за выход из группы, и удалась бы она не так просто. Теперь, если получится заработать еще две победы и в сумме набрать девять очков, у нас появятся отличные шансы выйти дальше и продолжить путь в турнире».

Тренер также отметил самоотдачу своих подопечных и похвалил команду за дисциплину: «В последние минуты казалось, что даже если бы у «Аякса» на поле оказалось бы не одиннадцать, а целых сто пятьдесят игроков, они все равно не смогли бы поразить наши ворота. Ребята отработали на максимум, и после такого успеха радость от победы действительно была особенной. Очень приятно разделить эти эмоции вместе с командой после финального свистка», - передает слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

После пяти сыгранных туров «Бенфика» занимает 29-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Несмотря на сложное положение, команда сохраняет хорошие шансы на дальнейшее продвижение, если продолжит набирать очки и демонстрировать такую же стойкость и желание побеждать.