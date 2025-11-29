«Спартак» начал сбор пожертвований в поддержку Евгения Алдонина

Дата публикации: 29-11-2025 13:47

Московский «Спартак» в своем телеграм-канале официально сообщил о начале сбора средств для поддержки бывшего полузащитника ЦСКА и экс-игрока сборной России Евгения Алдонина, у которого выявлено тяжелое онкологическое заболевание.

«На днях стало известно о серьезной болезни, с которой вынужден бороться бывший игрок и капитан сборной России Евгений Алдонин. Сейчас на Евгении лежит большая ответственность - он самостоятельно воспитывает двух маленьких детей. Для того чтобы одолеть болезнь, ему необходима наша совместная финансовая поддержка.

Футбольный клуб «Спартак-Москва» выражает искренние пожелания скорейшего выздоровления Евгению Алдонину и желает его семье терпения, мужества и сил в этот непростой период. Вместе мы можем помочь Евгению преодолеть болезнь!» - говорится в публикации.

Кроме того, клуб прикрепил специальную ссылку для сбора средств - каждый желающий может поучаствовать в поддержке футболиста и сделать пожертвование в любой удобной сумме. Это важный шаг, призванный объединить футбольное сообщество и всех неравнодушных людей вокруг одной благородной цели.

Евгению Алдонину 45 лет. С 2004 по 2013 годы он выступал за московский ЦСКА, где стал двукратным чемпионом России и пять раз выигрывал Кубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году. Кроме ЦСКА, Алдонин запомнился болельщикам успешными выступлениями за волгоградский «Ротор», саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий». За свою профессиональную карьеру он завоевал уважение коллег, тренеров и болельщиков по всей стране.

Сейчас Евгению очень нужна поддержка и помощь всех, кто разделяет любовь к футболу и ценит его вклад в развитие российского спорта.