Серхио Рамос уйдет из «Монтеррея», но завершать карьеру не собирается

Дата публикации: 29-11-2025 18:07

Испанский защитник Серхио Рамос уже в ближайшее время может покинуть мексиканский клуб «Монтеррей». Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X, игрок собирается расстаться с нынешней командой ради новых вызовов и возможностей в своей профессиональной карьере. По информации источника, завершать карьеру Рамос пока не планирует - несмотря на возраст, он уверен, что способен продолжить выступления на высоком уровне. Известно, что уже в начале 2026 года испанский футболист получит статус свободного агента, что открывает перед ним новые перспективы в мире футбола.

В текущем сезоне опытный защитник сыграл за «Монтеррей» 15 матчей и отличился двумя забитыми голами, внося существенный вклад в успехи команды. По итогам Апертуры «Монтеррей» набрал 31 очко и занял пятое место в чемпионате Мексики, обеспечив себе участие в плей-офф турнира. В четвертьфинале плей-офф команда одержала победу над «Америкой» со счётом 2:0. Будущее Рамоса остаётся неизвестным, но его страсть к футболу и желание продолжать выступать на профессиональном уровне по-прежнему сильны.