Алонсо высказался о критике в адрес своей работы в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился своим мнением о критике в его адрес и рассказал, как реагирует на сомнения по поводу его работы с командой.

«Мы находимся там, где находимся в турнирной таблице Ла Лиги и в Лиге чемпионов. Мы постоянно живём под давлением, сталкиваемся с критикой - это неотъемлемая часть работы в таком великом клубе, как мадридский «Реал». Важно не обращать лишнего внимания на внешние разговоры, а полностью сосредоточиться на своей работе, на постоянном совершенствовании и стремлении к победам. Только так можно подойти к апрелю и маю в качестве претендентов на все главные трофеи», - приводит слова Алонсо издание Sport.es.

Испанский специалист возглавил «Реал» летом этого года. За короткое время он сумел привить клубу свой стиль игры и поднять моральный дух коллектива. После 14 туров во внутреннем чемпионате «сливочные» набрали 33 очка и в данный момент занимают второе место в таблице Ла Лиги, уступая лишь одному сопернику. Кроме того, в групповом этапе Лиги чемпионов мадридский клуб уверенно набрал 12 очков в пяти сыгранных турах и располагается на пятой строчке таблицы своей группы.

Несмотря на определённые трудности и критику, Алонсо продолжает демонстрировать уверенность и нацеленность на успех. Он подчёркивает, что работа с таким амбициозным клубом, как «Реал», всегда связана с огромными ожиданиями со стороны болельщиков и экспертов. По словам тренера, это только мотивирует команду ещё больше работать над собой, не останавливаться на достигнутом и постоянно стремиться к новым вершинам. Впереди у «сливочных» сложный и насыщенный календарь, и Хаби Алонсо убеждён, что именно благодаря единству, труду и поддержке болельщиков его команда будет сражаться за самые престижные трофеи до самого конца сезона.