Вице-президент миланского Интера Хавьер Санетти дал свой комментарий по поводу критики, которая в последнее время обрушилась на нападающего команды Лаутаро Мартинеса. Он выразил свое удивление и несогласие с подобными высказываниями в адрес аргентинского форварда.

- Считаю подобную критику Лаутаро абсолютно абсурдной. Он каждый раз на поле выкладывается на сто процентов и всегда стремится вести нашу команду к победе. Конечно, он отлично понимает, что такие моменты - часть карьеры любого футболиста, и воспринимает их с профессионализмом, - заявил Санетти. - Лаутаро смотрит только вперед и постоянно делает все ради Интера. Недавно именно он помог нам одержать победу в матче против Пизы. Кроме того, Мартинес уже входит в пятерку лучших бомбардиров Интера за всю историю клуба. О чем вообще может идти спор? - приводит слова Хавьера FCInter1908.

Напомним, что Лаутаро Мартинес выступает за нерадзурри с 2018 года. За это время он зарекомендовал себя как один из ключевых игроков команды и надежный голеадор. В текущем сезоне аргентинец уже успел принять участие в 17 матчах, где отличился 10 забитыми голами и отдал две результативные передачи. Благодаря его яркой и стабильной игре клуб неизменно остается среди лидеров Серии А, а сам Лаутаро пользуется уважением болельщиков и тренерского штаба.

С каждым сезоном Мартинес продолжает развиваться и улучшать свои статистические показатели. Его роль в атаке Интера невозможно переоценить, ведь часто именно он становится решающим фактором в сложных матчах, принося клубу важные очки и победы. Заслуженно, что такие футболисты, как Лаутаро, получают поддержку и признание со стороны руководства клуба. Подобные слова Санетти прекрасно отражают мнение многих поклонников Интера, которые верят в своего лидера и поддерживают его в любых ситуациях.