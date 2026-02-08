Журналист RMC Sport объяснил, в чём Сафонов сильнее Шевалье в «ПСЖ»

Дата публикации: 08-02-2026 15:22

Консультант RMC Sport Лионель Шарбоннье поделился своим мнением о российских и французских голкиперах парижского клуба, сравнив Матвея Сафонова и Люка Шевалье.

- В нынешних условиях, на мой взгляд, Сафонов выглядит гораздо надежнее для всей команды. Он демонстрирует уверенность в своей штрафной и внушает спокойствие защитникам. Когда я наблюдаю игру Сафонова, ворота визуально уменьшаются - он словно полностью контролирует пространство перед собой. В отличие от него, когда на поле Люк Шевалье, ощущается некоторая неуверенность. Кроме того, Сафонов действует чуть выше линии ворот, что позволяет ему быстрее реагировать на опасные моменты, а еще у него есть яркая харизма, - приводит слова эксперта RMC Sport.

В текущем сезоне Матвей Сафонов провел шесть матчей во всех турнирах за «ПСЖ». За это время российский вратарь пропустил пять мячей, а в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Напомним, Сафонов выступает за столичный французский клуб с 2024 года, а его соглашение с командой рассчитано до лета 2029 года. Российский новичок быстро адаптировался к требовательной атмосфере в Париже и уже заслужил признание как у болельщиков, так и у специалистов.