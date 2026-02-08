37-летний Левандовски сравнялся с достижением, которое в XXI веке удавалось только Месси и Роналду

Дата публикации: 08-02-2026 15:24

37-летний польский форвард "Барселоны" Роберт Левандовски вновь вошел в историю современного футбола, повторив достижение, ранее уступавшее только двум грандам - Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Как сообщает портал Opta Sport, нападающий "Барселоны" продолжает удивлять болельщиков и специалистов своими успешными выступлениями в топовых европейских лигах.

Согласно данным источника, Левандовски забил десятый мяч в текущем сезоне Ла Лиги 2025/2026, тем самым став всего третьим игроком XXI века, которому удалось достигнуть отметки десяти голов за сезон на протяжении 15 лет подряд в пяти ведущих европейских чемпионатах. Этого ранее добивались только Криштиану Роналду - 16 сезонов и Лионель Месси - 15 сезонов. Португалец отличался стабильностью в Английской Премьер-лиге ("Манчестер Юнайтед"), Испанской Примере ("Реал") и Серии А ("Ювентус"), а Месси демонстрировал невероятную результативность в Испании ("Барселона") и во Франции ("ПСЖ").

Примечательно, что очередной юбилейный гол польский нападающий забил в матче 23-го тура чемпионата Испании против "Мальорки", который завершился уверенной победой "Барселоны" со счетом 3:0. Этот результат не только укрепил позиции "сине-гранатовых", но и позволил Левандовски вписать свое имя в историю, догнав именитых коллег.

С лета 2022 года Роберт Левандовски защищает цвета "Барселоны" и за это время стал ключевым игроком клуба. До этого поляк был лучшим бомбардиром в "Баварии" и дортмундской "Боруссии". В нынешнем сезоне опытный форвард уже провел 28 матчей во всех официальных турнирах, записав на свой счет 13 голов и отдав три результативные передачи. Его вклад в успехи каталонского клуба сложно переоценить, а стабильность на протяжении стольких лет по-настоящему поражает.