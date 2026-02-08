«Реал» сделал контрактное предложение звёздному футболисту «Ливерпуля»

Дата публикации: 08-02-2026 15:25

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате может вскоре сменить клубную прописку и продолжить профессиональную карьеру в Испании. По информации известного инсайдера Николо Скиры, мадридский «Реал» уже сделал 26-летнему французскому футболисту официальное предложение.

Мадридский клуб предложил Конате долгосрочный контракт — соглашение рассчитано до лета 2031 года, что свидетельствует о серьёзных планах «сливочных» в отношении этого игрока. Интересно, что «Реал» стремится подписать защитника уже предстоящим летом на правах свободного агента, несмотря на то что нынешний контракт Конате с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что переговоры между игроком и английским клубом о продлении контракта зашли в тупик — существенного прогресса в обсуждениях достигнуто не было. Это вынудило футболиста задуматься о смене чемпионата и принять во внимание заманчивое предложение от испанского гранда.

Примечательно, что ещё в ноябре 2025 года журналист The Athletic Давид Орнштейн сообщал: «Реал» уведомил «Ливерпуль» об отсутствии интереса к трансферу Конате, однако ситуация с тех пор значительно изменилась.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «красных» 31 матч во всех турнирах и забил два гола, продолжая удерживать статус ключевого игрока обороны команды.