Криштиану Роналду выдвинул ультиматум саудовским властям и пригрозил уходом из лиги

Дата публикации: 08-02-2026 15:27

Криштиану Роналду выразил серьезное недовольство происходящим в клубе «Аль-Наср» и поставил ультиматум руководству Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Эта информация распространилась благодаря материалу MBC.

По сведениям источника, португальская звезда разочарована трансферной политикой команды. Роналду считает, что чиновники фонда намеренно не занимаются укреплением «Аль-Насра», предпочитая направлять ресурсы на поддержку конкурирующего «Аль-Хиляля», чтобы именно этот клуб смог завоевать чемпионский титул.

Форвард ясно дал понять - он не желает мириться с существующим положением дел. Игрок выдвинул конкретные требования и поставил условие: если ситуация не изменится уже в ближайшее трансферное окно, он серьезно подумает о том, чтобы оставить не только клуб, но и Лигу Саудовской Аравии.

«Если мои запросы не будут выполнены в течение лета, я уйду», - предупредил Роналду.

В числе ключевых требований футболист называет реальное усиление состава и справедливое отношение к клубам со стороны руководства инвестиционного фонда, чтобы клуб имел равные шансы в борьбе за титулы.

Ранее Роналду уже бойкотировал два матча за «Аль-Наср», показывая свое недовольство.

Роналду и «Аль-Наср» ранее поздравили Мане с победой на Кубке Африки.