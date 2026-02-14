«Ювентус» нацелен заполучить Бернарду Силву на правах свободного агента

Дата публикации: 14-02-2026 02:12

«Ювентус» рассматривает возможность подписания полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы летом 2026 года на правах свободного агента. Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Как отмечает источник, 31-летний португалец, который сейчас выступает за «горожан», может усилить туринский клуб после завершения контракта с английской командой, рассчитанного до конца текущего сезона. Руководство «Ювентуса» уже сейчас присматривается к Силве как к потенциальному усилению на следующий год. Кроме Бернарду, в шорт-листе клуба фигурирует еще один полузащитник - Эдерсон из «Аталанты».

В текущем сезоне Бернарду Силва принял участие в 35 матчах во всех турнирах за «Манчестер Сити». За это время он сумел забить два гола и отметился пятью результативными передачами на партнеров. По данным популярного аналитического портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 27 миллионов евро.

Ювентус внимательно следит за ситуацией вокруг Силвы и готов сделать предложение, если футболист не подпишет новый контракт со своим нынешним клубом. Возможное усиление опытным хавбеком должно значительно повысить качество средней линии команды и увеличить конкуренцию в составе.