«Ювентус» нацелен заполучить Бернарду Силву на правах свободного агента
«Ювентус» рассматривает возможность подписания полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы летом 2026 года на правах свободного агента. Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.
Как отмечает источник, 31-летний португалец, который сейчас выступает за «горожан», может усилить туринский клуб после завершения контракта с английской командой, рассчитанного до конца текущего сезона. Руководство «Ювентуса» уже сейчас присматривается к Силве как к потенциальному усилению на следующий год. Кроме Бернарду, в шорт-листе клуба фигурирует еще один полузащитник - Эдерсон из «Аталанты».
В текущем сезоне Бернарду Силва принял участие в 35 матчах во всех турнирах за «Манчестер Сити». За это время он сумел забить два гола и отметился пятью результативными передачами на партнеров. По данным популярного аналитического портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 27 миллионов евро.
Ювентус внимательно следит за ситуацией вокруг Силвы и готов сделать предложение, если футболист не подпишет новый контракт со своим нынешним клубом. Возможное усиление опытным хавбеком должно значительно повысить качество средней линии команды и увеличить конкуренцию в составе.