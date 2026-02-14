Сантуш о Месси и Роналду: сравнивать гениев - все равно что спорить, кто лучше, Бетховен или Моцарт

Дата публикации: 14-02-2026 02:13

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился своим мнением по поводу вопроса, кто же является лучшим футболистом - Криштиану Роналду или Лионель Месси. Ветеран тренерского цеха отметил, что подобные сравнения некорректны, ведь речь идет о двух безусловных гениях современного футбола, каждый из которых обладает уникальным стилем и достижениями.

«Невозможно сравнивать таких гениальных игроков, как Месси и Роналду. Это похоже на спор - кто великий композитор: Бетховен или Моцарт? У каждого свой стиль и свои поклонники. Одному по душе техника и изящество Месси, другому - решительность и результативность Роналду. В такой ситуации остается только оценивать достижения по завоеванным титулам. И здесь, на данный момент, Криштиану превосходит», - приводит слова Сантуша португальское издание A Bola.

Отметим, что 71-летний специалист возглавлял национальную команду Португалии с 2014 по 2022 год. За этот период сборная при нем добилась исторических успехов: стала чемпионом Европы в 2016 году и победителем Лиги наций в 2019 году, что стало важной вехой в истории португальского футбола. Сантуш широко известен как тренер, оказавший огромное влияние на развитие команды и ее лидера Криштиану Роналду.