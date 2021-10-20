Спартак Москва - Лестер 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
20 Октября 2021, Среда. 17:30 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й тур
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Москва - Лестер, которое состоится 19 октября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва, Россия
Лестер Сити
Лестер, Англия
Главные тренеры
|Руй Витория
|Брендан Роджерс
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги Европы: «Спартак» — «Лестер Сити». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.