Байер - Ред Булл Зальцбург 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
26 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Николай Балакин (Украина);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
|17
|вр
|Матей Коварж
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|19
|зщ
|Нейтан Телла
|34
|пз
|Гранит Джака
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|8
|пз
|Роберт Андрих
|10
|пз
|Флориан Вирц
|14
|нп
|Патрик Шик
|24
|вр
|Александр Шлагер
|70
|зщ
|Амар Дедич
|91
|зщ
|Камиль Пёнтковски
|6
|зщ
|Самсон Байду
|3
|зщ
|Алекса Терзич
|10
|пз
|Бобби Кларк
|27
|пз
|Люка Гурна-Дуат
|15
|пз
|Мамади Диамбу
|30
|пз
|Оскар Глух
|45
|нп
|Нене Доржеле
|19
|нп
|Карим Конате
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Пепейн Лейндерс
История личных встреч
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|5 : 2
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|01.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|23.11.2024
|Австрия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Австрия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Австрия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Кубок Австрии
|1/8 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Спортинг
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Монако
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Брест
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Интер М
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Барселона
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Астон Вилла
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Аталанта
|4
|8
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Ювентус
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Арсенал
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Байер
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Лилль
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Селтик
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Бавария
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Бенфика
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Милан
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|4
|6
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|4
|6
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 24
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
|25
|ПСЖ
|4
|4
|26
|Спарта П
|4
|4
|27
|Штутгарт
|4
|4
|28
|Шахтёр
|4
|4
|29
|Жирона
|4
|3
|30
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|31
|Болонья
|4
|1
|32
|РБ Лейпциг
|4
|0
|33
|Штурм
|4
|0
|34
|Янг Бойз
|4
|0
|35
|Црвена Звезда
|4
|0
|36
|Слован Бр
|4
|0