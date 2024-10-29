00:55 ()
Свернуть список

Байер - Ред Булл Зальцбург 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
26 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Николай Балакин (Украина);
Байер
Ред Булл Зальцбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 26 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
17 Чехия вр Матей Коварж
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
19 Нигерия зщ Нейтан Телла
34 Швейцария пз Гранит Джака
24 Испания пз Алеш Гарсия
8 Германия пз Роберт Андрих
10 Германия пз Флориан Вирц
14 Чехия нп Патрик Шик
24 Австрия вр Александр Шлагер
70 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
91 Польша зщ Камиль Пёнтковски
6 Австрия зщ Самсон Байду
3 Сербия зщ Алекса Терзич
10 Англия пз Бобби Кларк
27 Франция пз Люка Гурна-Дуат
15 Мали пз Мамади Диамбу
30 Израиль пз Оскар Глух
45 Мали нп Нене Доржеле
19 Кот-д'Ивуар нп Карим Конате
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Нидерланды Пепейн Лейндерс
История личных встреч
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Байер5 : 2
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур 1 : 1Байер
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 4 : 0Байер
01.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Байер0 : 0
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Байер3 : 0
23.11.2024 Австрия — Бундеслига 14-й тур Ред Булл Зальцбург1 : 2
10.11.2024 Австрия — Бундеслига 13-й тур 2 : 0Ред Булл Зальцбург
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 3Ред Булл Зальцбург
02.11.2024 Австрия — Бундеслига 12-й тур Ред Булл Зальцбург0 : 0
30.10.2024 Кубок Австрии 1/8 финала Ред Булл Зальцбург3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль412
2
1/8 финала
Спортинг410
3
1/8 финала
Монако410
4
1/8 финала
Брест410
5
1/8 финала
Интер М410
6
1/8 финала
Барселона49
7
1/8 финала
Боруссия Д49
8
1/8 финала
Астон Вилла49
9
Плей-офф
Аталанта48
10
Плей-офф
Манчестер Сити47
11
Плей-офф
Ювентус47
12
Плей-офф
Арсенал47
13
Плей-офф
Байер47
14
Плей-офф
Лилль47
15
Плей-офф
Селтик47
16
Плей-офф
Динамо З47
17
Плей-офф
Бавария46
18
Плей-офф
Реал Мадрид46
19
Плей-офф
Бенфика46
20
Плей-офф
Милан46
21
Плей-офф
Фейеноорд46
22
Плей-офф
Брюгге46
23
Плей-офф
Атлетико М46
24
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
25 ПСЖ44
26 Спарта П44
27 Штутгарт44
28 Шахтёр44
29 Жирона43
30 Ред Булл Зальцбург43
31 Болонья41
32 РБ Лейпциг40
33 Штурм40
34 Янг Бойз40
35 Црвена Звезда40
36 Слован Бр40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close